La playa virgen de España que sorprende por sus 28 kilómetros de arena y sus paisajes intactos

La Playa de Doñana es una de las más largas y cuidadas en España y se recomienda visitarla en primavera.

La playa de España que es conocida por ser la más larga.

La playa es el lugar favorito de muchas personas para relajarse gracias al sonido de las olas y la tranquilidad del mar. En España, la Playa de Doñana llama la atención por ser una de las más extensas del país y por estar ubicada dentro de una de las reservas ecológicas más importantes de Europa.

Se trata de una playa virgen, ya que no tiene chiringuitos, hoteles ni grandes edificaciones. Por eso, el paisaje está compuesto únicamente por arena fina, dunas móviles y mar abierto. Este entorno natural se convirtió en un refugio para aves costeras y animales como jabalíes y zorros, que incluso se alimentan de almejas en la zona.

Además de sus impactantes paisajes, la playa conserva tres antiguas torres almenaras del siglo XVI, construidas para defender la costa hace siglos. Aunque pueden visitarse, las condiciones de acceso cambian debido a que se encuentran dentro de un área de máxima protección ambiental.

Playa de Doñana 1

Qué actividades hay para hacer en la playa Una de las formas más populares de recorrer el lugar es mediante rutas guiadas en vehículos 4x4, el sistema oficial para visitar las dunas móviles y las áreas protegidas. Solo algunas empresas autorizadas pueden realizar estos recorridos. También existe la posibilidad de hacer una ruta en bicicleta de 33 kilómetros o caminar por senderos y pasarelas adaptadas para el senderismo.