El electrodoméstico que debés desenchufar hoy mismo para evitar incendios

Muchos de los aparatos que usamos a diario en la cocina parecen inofensivos, pero dejarlos conectados a la red eléctrica de forma permanente es un error más común de lo que pensamos. Entre todos ellos, hay un electrodoméstico que destaca por su popularidad reciente y su potencial riesgo: la freidora de aire (o air fryer).

Éste se convirtió en el favorito de muchos hogares por su rapidez y versatilidad. Sin embargo, su diseño técnico implica que maneja temperaturas altísimas en tiempos muy cortos. Si queda enchufada, los componentes internos siguen bajo tensión, lo que puede derivar en un sobrecalentamiento accidental si ocurre un pico de tensión en la red de tu casa.

El principal riesgo no es solo el consumo "vampiro" de energía, sino la posibilidad de un cortocircuito. Las freidoras de aire tienen cables y resistencias que sufren un desgaste natural. Al estar siempre conectadas, cualquier fallo en el termostato o un cable dañado puede generar una chispa. Si esto sucede cuando no hay nadie en la cocina, el plástico del aparato puede encenderse en pocos segundos.

Otro punto clave es la ubicación. Solemos dejar estos aparatos pegados a la pared o debajo de alacenas de madera. Estos espacios suelen tener poca ventilación, lo que atrapa el calor residual. Si el equipo se activa por una falla eléctrica estando encajonado, el fuego se propagaría hacia los muebles de la cocina mucho más rápido de lo que podrías reaccionar.

Los expertos en seguridad eléctrica coinciden en una regla de oro: si no lo estás usando, desconectalo. Esto no solo aplica a la freidora de aire, sino también a las tostadoras y pavas eléctricas. Estos dispositivos tienen mecanismos de apagado mecánico que pueden fallar con el tiempo, quedando "trabados" en modo de calor sin que te des cuenta.

Desenfuchar cada electrodoméstico es un hábito que te tomará segundos

Adoptar el hábito de desenchufar estos equipos te tomará apenas un segundo y te dará mucha tranquilidad. Además de proteger tu patrimonio y la integridad de tu familia, vas a notar un pequeño alivio en la factura de luz. Es un cambio de conducta simple que marca la diferencia entre una cocina segura y un accidente evitable.

Recordá siempre revisar el estado de los cables y evitar el uso de "zapatillas" sobrecargadas. La prevención empieza por los detalles más chicos, como retirar ese enchufe de la pared antes de irte a dormir o salir de casa.