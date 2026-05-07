Cómo limpiar la pantalla de tu laptop sin dañarla y de forma segura
Los fabricantes recomiendan métodos específicos y productos adecuados para la limpieza segura de la pantalla de tu notebook, evitando daños.
La pantalla de tu notebook es una de las partes más sensibles que tiene el equipo, por eso limpiarla correctamente es clave para evitar manchas, rayones o daños permanentes. Fabricantes como Apple y Lenovo coinciden en que el proceso debe hacerse con cuidado y usando productos adecuados.
Cómo limpiar la pantalla de tu notebook de forma segura
Antes de comenzar con la limpieza, lo primero es apagar la laptop y desconectarla de la corriente. Luego, se recomienda utilizar un paño suave, seco y sin pelusa, preferentemente de microfibra, para retirar polvo y suciedad superficial.
Si la pantalla todavía tiene marcas o huellas, el paño puede humedecerse apenas con agua destilada o con una mezcla de agua destilada y vinagre blanco en partes iguales. El líquido nunca debe aplicarse directamente sobre la pantalla.
En algunos modelos con vidrio, también puede utilizarse una pequeña cantidad de alcohol isopropílico o limpiadores específicos para pantallas.
Qué cosas hay que evitar
Los especialistas recomiendan no usar:
- Toallas de papel o servilletas.
- Productos abrasivos.
- Exceso de líquido.
- Limpiadores con amoníaco o lavandina.
- Pulverizar agua directamente sobre el monitor.
Otros consejos útiles
Algunas laptops incluyen pequeños cepillos de limpieza o herramientas para retirar polvo. Además, el aire comprimido puede servir para eliminar suciedad acumulada en bordes y teclados.
En pantallas OLED o modelos especiales, se aconseja revisar siempre las indicaciones oficiales del fabricante antes de utilizar cualquier producto.