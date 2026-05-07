Cómo limpiar la pantalla de tu laptop sin dañarla y de forma segura

La pantalla de tu notebook es una de las partes más sensibles que tiene el equipo, por eso limpiarla correctamente es clave para evitar manchas, rayones o daños permanentes. Fabricantes como Apple y Lenovo coinciden en que el proceso debe hacerse con cuidado y usando productos adecuados.

Antes de comenzar con la limpieza , lo primero es apagar la laptop y desconectarla de la corriente. Luego, se recomienda utilizar un paño suave, seco y sin pelusa, preferentemente de microfibra, para retirar polvo y suciedad superficial.

Si la pantalla todavía tiene marcas o huellas, el paño puede humedecerse apenas con agua destilada o con una mezcla de agua destilada y vinagre blanco en partes iguales. El líquido nunca debe aplicarse directamente sobre la pantalla.

En algunos modelos con vidrio, también puede utilizarse una pequeña cantidad de alcohol isopropílico o limpiadores específicos para pantallas.

Los expertos aconsejan evitar servilletas, productos abrasivos y exceso de humedad.

Qué cosas hay que evitar

Los especialistas recomiendan no usar:

Toallas de papel o servilletas.

Productos abrasivos.

Exceso de líquido.

Limpiadores con amoníaco o lavandina.

Pulverizar agua directamente sobre el monitor.

Otros consejos útiles

Algunas laptops incluyen pequeños cepillos de limpieza o herramientas para retirar polvo. Además, el aire comprimido puede servir para eliminar suciedad acumulada en bordes y teclados.

En pantallas OLED o modelos especiales, se aconseja revisar siempre las indicaciones oficiales del fabricante antes de utilizar cualquier producto.