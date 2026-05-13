Vinagre, alcohol y maicena: para qué sirve la mezcla "mágica" que se volvió viral

Lograr que los vidrios, ventanas y espejos queden completamente transparentes y sin vetas opacas es, sin dudas, uno de los mayores desafíos de limpieza. Una innovadora fórmula casera con vinagre y maicena sirve para terminar con la suciedad.

El truco de limpieza fue difundido por el reconocido creador de contenido Maximiliano Sánchez, quien asegura que el vinagre con alcohol y maicena es una combinación para limpiar cristales muy potente y eficiente que se pueda fabricar de forma doméstica.

El sencillo truco para limpiar los vidrios sin dejar marcas Hoy traemos algunos consejos de limpieza. Foto: SHUTTERSTOCK

La clave del éxito radica en la sinergia de sus componentes, donde cada uno cumple una función físico-química específica . En el caso del vinagre, actúa como un desengrasante natural y desinfectante, disolviendo la gratitud de los dedos y el polvillo. Mientras que el alcohol al 70% garantiza una rápida evaporación impidiendo que el agua se estanque y la maicena funciona como un micro pulidor suave absorbiendo la humedad restante.

Agua

Vinagre de alcohol

Alcohol al 70%

1 cucharada sopera de maicena

1 envase pulverizador limpio y un embudo

Con la ayuda del embudo, colocar en el rociador partes iguales de agua, vinagre de alcohol y alcohol al 70%. Añadir una cucharada de maicena. Cerrar el envase y agitar con fuerza hasta que el polvo blanco se disuelva por completo.

Luego rociar la mezcla sobre el cristal y retirar el líquido con un paño limpio de microfibra o un material que no libere pelusas.

Por último, los expertos en limpieza revelan un factor crucial que suele arruinar cualquier intento, sin importar el producto que se use: nunca hay que limpiar los vidrios bajo el sol directo. Cuando los rayos solares impactan sobre el cristal caliente, provocan que los líquidos se evaporen de forma instantánea antes de que se puedan retirar correctamente con el paño.