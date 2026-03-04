La prenda del verano según Sol Pérez: mirá qué se puso

Sol Pérez se mostró con un look minimalista y sofisticado que confirmó el regreso del tailoring femenino. ¡Mirá!

Sol Pérez apostó por un conjunto sastrero en tono topo que se llevó todos los likes. La parte superior fue un chaleco diminuto con botones, que reinterpretó el clásico de oficina en modo verano. Sin camisa debajo, la prenda ganó protagonismo propio y nos motró que la sastrería también puede verse canchera.

La pieza inferior acompañó con un pantalón pinzado que resaltó su figura. La estructura del tiro y la caída del tejido estilizaron la silueta, mientras que el equilibrio entre la parte superior más jugada y el pantalón de líneas tradicionales construyó un look armónico.

El estilismo se completó con el cabello atado y tirante, una elección que despejó el rostro y logró una impronta pulida. En maquillaje, eligió un delineado negro intenso para enmarcar la mirada, sombras, y un lápiz labial con mucho brillo. La combinación funcionó como contrapunto perfecto al tono neutro del outfit.

El resultado fue una reinterpretación del traje clásico, pero llevado de acuerdo con las tendencias actuales. El chaleco, en particular, es la prenda del verano, capaz de elevar un look con muy poco esfuerzo.