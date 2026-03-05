Efemérides del 5 de marzo: qué pasó un día como hoy

La efemérides del 5 de marzo reúnen nacimientos, muertes y hechos históricos en la Argentina y el mundo. Qué se recuerda en esta fecha y por qué es relevante.

El 5 de marzo se celebra el Día Nacional del Gas Foto: YPF

El 5 de marzo reúne acontecimientos políticos, culturales y deportivos que dejaron huella en la Argentina y el mundo. En el país, la fecha se destaca por efemérides clave como la conmemoración del Día Nacional del Gas, además de nacimientos y muertes de figuras históricas.

Día Nacional del Gas en la Argentina Cada 5 de marzo se celebra el Día Nacional del Gas, en homenaje a la nacionalización del servicio en 1945, cuando se creó la Dirección Nacional del Gas —más tarde Gas del Estado— a partir de la fusión del Departamento del Gas de YPF con la Compañía Primitiva de Gas, de capitales británicos.

La fecha también recuerda el desarrollo de la industria energética nacional, con hitos como el gasoducto Presidente Perón, inaugurado en 1949, que permitió transportar gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires.

Nacimientos históricos del 5 de marzo 1870 – Rosa Luxemburgo

Teórica y revolucionaria socialista de origen polaco, figura clave del marxismo europeo.