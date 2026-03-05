Efemérides del 5 de marzo: qué pasó un día como hoy
La efemérides del 5 de marzo reúnen nacimientos, muertes y hechos históricos en la Argentina y el mundo. Qué se recuerda en esta fecha y por qué es relevante.
El 5 de marzo reúne acontecimientos políticos, culturales y deportivos que dejaron huella en la Argentina y el mundo. En el país, la fecha se destaca por efemérides clave como la conmemoración del Día Nacional del Gas, además de nacimientos y muertes de figuras históricas.
Día Nacional del Gas en la Argentina
Cada 5 de marzo se celebra el Día Nacional del Gas, en homenaje a la nacionalización del servicio en 1945, cuando se creó la Dirección Nacional del Gas —más tarde Gas del Estado— a partir de la fusión del Departamento del Gas de YPF con la Compañía Primitiva de Gas, de capitales británicos.
La fecha también recuerda el desarrollo de la industria energética nacional, con hitos como el gasoducto Presidente Perón, inaugurado en 1949, que permitió transportar gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires.
Nacimientos históricos del 5 de marzo
1870 – Rosa Luxemburgo
Teórica y revolucionaria socialista de origen polaco, figura clave del marxismo europeo.
1940 – Dyango
Cantante español reconocido por sus baladas románticas.
1957 – Dady Brieva
Humorista santafesino que alcanzó popularidad con el trío Midachi.
1959 – Darío Grandinetti
Actor rosarino con destacada trayectoria en cine, teatro y televisión.
1968 – Iván Noble
Cantautor argentino y exlíder de Los Caballeros de la Quema.
Quiénes murieron un 5 de marzo
1953 – Iósif Stalin
Dirigente de la Unión Soviética durante casi tres décadas.
1988 – Alberto Olmedo
Capocómico argentino fallecido en Mar del Plata.
2004 – Juan Castro
Periodista argentino.
2013 – Hugo Chávez
Militar y presidente venezolano.
Otros hechos importantes del 5 de marzo
1946 – Winston Churchill y el “telón de acero”
En un discurso en Fulton, Estados Unidos, el ex primer ministro británico popularizó la expresión “guerra fría”.
1940 – Mayor goleada argentina ante Brasil
La Selección Argentina venció 6-1 a Brasil por la Copa Roca, la mayor diferencia histórica ante ese rival.
Día Mundial de la Eficiencia Energética
También se conmemora esta jornada para promover el uso responsable de la energía a nivel global.