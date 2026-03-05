Presenta:

Efemérides del 5 de marzo: qué pasó un día como hoy

La efemérides del 5 de marzo reúnen nacimientos, muertes y hechos históricos en la Argentina y el mundo. Qué se recuerda en esta fecha y por qué es relevante.

El 5 de marzo se celebra el Día Nacional del Gas Foto: YPF

El 5 de marzo reúne acontecimientos políticos, culturales y deportivos que dejaron huella en la Argentina y el mundo. En el país, la fecha se destaca por efemérides clave como la conmemoración del Día Nacional del Gas, además de nacimientos y muertes de figuras históricas.

Día Nacional del Gas en la Argentina

Cada 5 de marzo se celebra el Día Nacional del Gas, en homenaje a la nacionalización del servicio en 1945, cuando se creó la Dirección Nacional del Gas —más tarde Gas del Estado— a partir de la fusión del Departamento del Gas de YPF con la Compañía Primitiva de Gas, de capitales británicos.

La fecha también recuerda el desarrollo de la industria energética nacional, con hitos como el gasoducto Presidente Perón, inaugurado en 1949, que permitió transportar gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires.

El 5 de marzo se celebra el Día Nacional del Gas, entre otras efemérides clave. Foto: Gentileza / Urgente 24

Nacimientos históricos del 5 de marzo

1870 – Rosa Luxemburgo

Teórica y revolucionaria socialista de origen polaco, figura clave del marxismo europeo.

1940 – Dyango

Cantante español reconocido por sus baladas románticas.

1957 – Dady Brieva

Humorista santafesino que alcanzó popularidad con el trío Midachi.

1959 – Darío Grandinetti

Actor rosarino con destacada trayectoria en cine, teatro y televisión.

1968 – Iván Noble

Cantautor argentino y exlíder de Los Caballeros de la Quema.

Quiénes murieron un 5 de marzo

1953 – Iósif Stalin

Dirigente de la Unión Soviética durante casi tres décadas.

1988 – Alberto Olmedo

Capocómico argentino fallecido en Mar del Plata.

Alberto Olmedo y Javier Portales, dos capocómicos argentinos.
El mítico humorista argentino, Alberto Olmedo, falleció un 5 de marzo al caer de un balcón en Mar del Plata.

2004 – Juan Castro

Periodista argentino.

2013 – Hugo Chávez

Militar y presidente venezolano.

Otros hechos importantes del 5 de marzo

1946 – Winston Churchill y el “telón de acero”

En un discurso en Fulton, Estados Unidos, el ex primer ministro británico popularizó la expresión “guerra fría”.

1940 – Mayor goleada argentina ante Brasil

La Selección Argentina venció 6-1 a Brasil por la Copa Roca, la mayor diferencia histórica ante ese rival.

Día Mundial de la Eficiencia Energética

También se conmemora esta jornada para promover el uso responsable de la energía a nivel global.

