Últimos días para inscribirse en el posgrado sobre salud mental en las escuelas

La propuesta está dirigida a profesionales de la educación y busca brindar herramientas para abordar las problemáticas actuales de salud mental en las escuelas.

Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de marzo.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el posgrado" Salud Mental en las Instituciones Educativas", una propuesta académica impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) y la Facultad de Educación de la casa de estudios, está destinada a profesionales de la educación interesados en profundizar herramientas teóricas y prácticas para abordar las problemáticas vinculadas a la salud mental dentro del ámbito escolar.

El objetivo central del posgrado es fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes mediante estrategias de prevención, intervención y trabajo interdisciplinario, promoviendo instituciones educativas capaces de acompañar de manera integral las realidades actuales.

Un posgrado para fortalecer el acompañamiento en las escuelas Desde la DGE señalaron que la propuesta busca consolidar a la escuela como una comunidad de cuidado, escucha y contención, en la que se promuevan entornos educativos inclusivos y saludables, en sintonía con las políticas públicas y los marcos normativos vigentes.

El cursado se realizará de manera virtual a través de plataformas como Zoom, Meet o streaming, con encuentros cada quince días los martes y jueves. Esta modalidad permitirá que docentes y equipos técnicos de distintos puntos de la provincia puedan participar de la formación.