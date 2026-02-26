El alarmante dato sobre la salud mental de los jóvenes

El informe global que preocupa a padres y expertos sobre esta generación. Jóvenes y salud mental: cifras que impactan.

No es una exageración. Los jóvenes están peor que sus padres en salud mental. Así lo señala el Global Mind Health Report 2025, uno de los estudios más amplios sobre bienestar psicológico. Casi la mitad de las personas entre 18 y 34 años presenta problemas de relevancia clínica. La cifra cuadruplica la registrada en generaciones anteriores.

Jóvenes y la salud mental El informe fue elaborado por el Global Mind Project de Sapien Labs. Reunió datos de más de un millón de personas en todo el mundo. Es una de las investigaciones más grandes en su tipo. Y el resultado encendió alarmas en varios países. El dato más fuerte es claro. Cerca del 50% de los jóvenes evaluados muestra dificultades serias para afrontar la vida diaria. Hablan de ansiedad, tristeza persistente y baja motivación. También de problemas para mantener rutinas y vínculos estables.

Empatía salud mental .jpg Factores El estudio identifica cuatro factores que explican hasta el 75% del deterioro. Primero, vínculos familiares más frágiles. Segundo, menor conexión espiritual. Tercero, uso de smartphones desde edades cada vez más tempranas. Cuarto, alto consumo de alimentos ultraprocesados.

El teléfono aparece como protagonista. El acceso temprano a redes sociales expone a comparación social constante. Más horas de pantalla se asocian con peor descanso y mayor estrés. No es un detalle menor en una generación que creció en línea.

La alimentación también pesa. Dietas con alto contenido de productos industriales se relacionan con peor estado de ánimo. La ciencia ya vincula salud intestinal con salud mental. Lo que se come impacta en cómo se siente el cuerpo y la mente.