Antes de tirar la cáscara de palta, lee esto

Lo que esconde la cáscara de palta y casi nadie usa. Cinco usos reales para la cáscara de palta en casa.

Tiras la cáscara de palta y estás perdiendo oro verde. No es exageración. Ese resto que va directo al tacho guarda antioxidantes, fibras y compuestos con efecto antibacteriano. Además, reutilizarlo reduce el desperdicio de alimentos en casa. Hacerlo suma para tu bolsillo y para el planeta.

No tires la cáscara Cada año se desperdician millones de toneladas de comida en el mundo, según datos de la ONU. Gran parte termina en la basura doméstica. La cáscara de palta entra en ese grupo. Sin embargo, estudios muestran que concentra antioxidantes como polifenoles y flavonoides en niveles altos.

cáscara1 En el jardín, funciona como fertilizante natural. Si la cortas en trozos y la agregás al compost, aporta nutrientes que enriquecen la tierra. También sirve como pequeña maceta biodegradable. Colocas tierra y semillas dentro y luego la pasas directo al suelo.

En la piel tiene más usos de los que imaginas. La parte interna conserva aceites y compuestos que ayudan a limpiar y exfoliar. Frotarla con suavidad retira células muertas y deja sensación de hidratación. Todo sin gastar en productos caros.

cáscara3 Hay más. Si hierves las cáscaras durante varios minutos, obtienes un tinte natural en tonos rojizos o marrones. Sirve para telas, papel o proyectos escolares. Es una opción sin químicos agresivos y con un color que sorprende.