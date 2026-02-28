El fenómeno de la soledad no deseada: una epidemia silenciosa

Soledad no deseada: dolor por la distancia entre vínculos que se tienen. Crece como problema de salud pública. Requiere atención, es una epidemia

Algunos hospitales públicos generan talleres abiertos a la comunidad y existen redes de apoyo y compañía que colaboran en disminuir el impacto de la soledad no deseada.

La soledad no deseada no implica necesariamente que la persona esté realmente sola, sino que existe un aislamiento que puede ser simbólico o emocional por no contar con lazos de confianza o intimidad suficientes o también social por carecer de una red vincular que resulte interesante, suficiente o atractiva para quien la padece.

Así, hay quienes sienten una profunda soledad a pesar de tener mucha gente a su alrededor y otros no tienen esa sensación incluso cuando viven en lugares aislados y solos: la soledad no deseada es un sentimiento subjetivo sobre la cantidad y calidad de relaciones sociales con las que se cuenta.

La OMS advierte que actualmente casi una de cada seis personas a escala mundial afirma sentirse sola, siendo esta tasa aún mayor en adolescentes y adultos jóvenes. Además, afirma que entre 2014 y 2019 la soledad se asoció a más de 871000 muertes anuales, lo que equivale a 100 muertes por hora. Esto abre de manera necesaria y profunda el debate sobre la importancia que le damos a la salud social como parte del bienestar integral de las personas.

soledad La OMS advierte que actualmente casi una de cada seis personas a escala mundial afirma sentirse sola. Archivo. Los seres humanos somos seres sociales Necesitamos cuidadores primarios para terminar nuestro desarrollo temprano al nacer y ya desde los primeros años de vida nuestras conexiones sociales moldean nuestro cerebro, nuestra gestión emocional y nuestra calidad de vida. Cuando las personas no desarrollamos vínculos de calidad y surge esta sensación y percepción de soledad resulta en un aumento del riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, depresión, ansiedad, demencia y muerte prematura además de asociarse a un bajo rendimiento escolar y laboral y tener un gran impacto en las economías regionales.

Las variables que influyen en el aumento de este fenómeno como para considerarlo una epidemia son múltiples: la dependencia tecnológica que aísla más que reúne, los retos del mercado laboral, el envejecimiento poblacional, los trastornos de la conducta tales como comportamientos adictivos, los cambios en las dinámicas sociales sobre todo a partir de la pandemia, los estereotipos sobre la vejez y, entre otros, el cada vez más pobre desarrollo de las habilidades socioemocionales. Desde la Organización Mundial de la Salud se proponen cinco pilares fundamentales para hacer frente a esta problemática creciente: políticas, investigación, intervenciones, medición y compromiso con el foco puesto en la conexión social, la salud mental y el apoyo comunitario.