Cuál es el rol de headhunter en la era de la Inteligencia Artificial

Daniel Iriarte¿La inteligencia artificial puede reemplazar a las consultoras de búsqueda ejecutiva? La pregunta no es nueva. Cada salto tecnológico relevante instala la hipótesis del reemplazo. Sin embargo, en el caso de la búsqueda ejecutiva, la pregunta parte del supuesto de que nuestro trabajo consiste únicamente en identificar candidatos que coincidan con una descripción de puesto. Esa visión, que alguna vez pudo haber sido suficiente, hoy resulta limitada.

En este escenario, la tecnología está sofisticando el rol del headhunter. Nos obliga a asumir una función más consultiva frente a nuestros clientes. El cambio de la industria empieza por repensar los roles que las organizaciones necesitan para sostener su competitividad .

Durante años, el proceso de búsqueda ejecutiva siguió una lógica relativamente lineal. La empresa definía una posición laboral, establecía requisitos técnicos, nivel de experiencia y estructura de reporte. La consultora salía al mercado, identificaba perfiles que se ajustaban a esa descripción y avanzaba en entrevistas y validaciones. Ese modelo funcionaba en estructuras más estables, con límites funcionales claros y trayectorias profesionales más previsibles. Hoy ese esquema quedó corto. Las posiciones son cada vez más híbridas, las fronteras entre áreas se diluyen y las responsabilidades atraviesan funciones tradicionales. En muchos casos, cuando una búsqueda comienza, el rol todavía no está completamente definido. Se estima que el 39% de las habilidades centrales de los trabajadores cambiarán o quedarán obsoletas para 2030, según el Foro Económico Mundial.

Por ende, antes de salir al mercado, es necesario comprender el momento del negocio, el desafío que enfrenta la organización y las tensiones internas que muchas veces no figuran en un organigrama. ¿Se trata de consolidar una etapa de crecimiento? ¿De liderar una transformación cultural? ¿De profesionalizar estructuras que nacieron más emprendedoras? La definición del perfil adecuado surge de una lectura del contexto. En ese proceso, el headhunter deja de ser un proveedor que ejecuta un pedido y se convierte en un socio estratégico que ayuda a diseñar el rol antes de cubrirlo.

Las nuevas herramientas tecnológicas permiten mapear mercados con mayor alcance, analizar trayectorias con más detalle y procesar información a una velocidad impensada hace algunos años. La tecnología mejora la productividad, siempre y cuando las decisiones sigan en manos de los líderes. Asimismo, cuanto más avanza la tecnología , más relevante se vuelve el factor humano. La IA acelera procesos, pero también acelera la obsolescencia de ciertos perfiles y redefine las competencias necesarias.

En las búsquedas ejecutivas no se evalúa únicamente experiencia técnica. Se analiza la capacidad de liderazgo, la influencia transversal, la inteligencia política, la resiliencia frente a la ambigüedad y la adecuación cultural. Son variables complejas, contextuales y dinámicas. Un perfil puede cumplir con todos los requisitos formales y, sin embargo, no ser la persona indicada para ese equipo, para ese CEO o para ese momento particular del negocio. La lectura de esas sutilezas exige experiencia. Ningún algoritmo aún puede interpretar las tensiones invisibles de una cultura ni anticipar cómo reaccionará un líder frente a una crisis.

Las organizaciones necesitan ejecutivos capaces de gestionar equipos híbridos y de integrar tecnología en procesos tradicionales. Los planes se revisan con mayor frecuencia y los ciclos de cambio se acortan. Incorporar nuevos liderazgos es una apuesta que puede impactar directamente en la sustentabilidad del negocio.

La experiencia acumulada y la capacidad de asesoramiento no se reemplazan con software

Se construyen acompañando organizaciones en distintos ciclos económicos, observando cómo evolucionan los liderazgos y comprendiendo cómo interactúan cultura, estrategia y talento. Esa mirada integral es la que permite anticipar riesgos, identificar potencial más allá del currículum y traducir la visión del negocio en una incorporación concreta.

Por esta razón, la inteligencia artificial no vino a desplazar a las consultoras de búsqueda ejecutiva. Vino a elevar el estándar. Nos exige ser más analíticos y rigurosos. Nos libera de tareas operativas para concentrarnos en otros aspectos que agregan valor, como la definición del rol que una empresa necesita. Participar de esa definición implica líderes activos capaces de hacer una lectura profunda de su entorno.

* Daniel Iriarte, director asociado de Glue Executive Search.