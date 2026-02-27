Un gigante de Wall Street revela que la IA ya está destruyendo empleo: cuáles son los sectores amenazados

Ya no hay duda, no es futurología, es el presente tan temido: la adopción de la inteligencia artificial (IA) ya está teniendo un impacto directo en el empleo . Así lo revela un informe de Morgan Stanley (MS), firma líder de Wall Street , basado en una encuesta de su división de investigación AlphaWise a ejecutivos corporativos.

El estudio fue realizado a compañías de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Australia, que arrojó que las empresas registraron una pérdida neta media del 4% de los puestos de trabajo en los últimos 12 meses, una magnitud que el propio banco reconoce que le "sorprendió".

Según los resultados recogidos, la tecnología ha contribuido a la eliminación del 11% de los empleos , mientras que otro 12% de los puestos no se reemplazaron. Estas dinámicas negativas se vieron parcialmente compensadas por nuevas contrataciones, dejando el balance final en esa caída neta del 4%.

El informe subraya que la adopción corporativa de la IA parece estar acelerándose más rápido de lo anticipado, al tiempo que evalúa las implicaciones de este proceso.

¿Cuáles son los sectores más expuestos? La encuesta se centra en cinco industrias en las que Morgan Stanley prevé un mayor riesgo de destrucción de empleo y donde la inteligencia artificial podría generar un valor equivalente a más del 50% del beneficio antes de impuestos: distribución y retail de consumo básico, inmobiliario, transporte, equipamiento sanitario y automoción.

Sin embargo, la pérdida de puestos no es homogénea. Fue más elevada en Reino Unido y, por sectores, en automoción, mientras que las empresas estadounidenses reportaron una ganancia neta del 2% en empleo, con más contrataciones vinculadas a la IA que roles eliminados.

Si bien el estudio se centra en compañías con al menos un año de adopción tecnológica y en los sectores con mayor impacto potencial -lo que podría representar un escenario más adverso-, el banco cree que estos resultados proporcionan una advertencia temprana sobre los posibles efectos negativos en el empleo a medida que la tecnología de IA continúa mejorando a un ritmo no lineal.

Inteligencia artificial

¿Cuál es el impacto de la IA? Para MS la inteligencia artificial está comenzando a tener un impacto significativo en las decisiones de contratación de las empresas, ya que muchas compañías están revisando sus necesidades de plantilla a medida que automatizan tareas y reorganizan procesos.

En este contexto, el banco observa señales de un posible punto de inflexión en la adopción corporativa, lo que sugiere que la IA está pasando de una fase experimental a otra de implantación más amplia dentro de las organizaciones. Además, destaca que existe fuerte evidencia de que el ritmo de mejora de las capacidades de la IA es no lineal, es decir, que no avanza de forma gradual sino mediante saltos que amplían rápidamente lo que esta tecnología puede hacer.

Cuestión de velocidad

Según la visión de MS, el mercado podría estar infravalorando la velocidad de este progreso y sus implicancias, tanto en términos de productividad como de transformación de los modelos operativos de las empresas.

Por ejemplo, las compañías encuestadas también han detectado un incremento medio del 11,5% en la productividad neta gracias a esta tecnología, aunque para que el impacto agregado sea mayor será necesaria una adopción más intensa. Asimismo, prevén que el mercado del reciclaje laboral crezca con rapidez: el 27% de los empleados ha sido reentrenado en los últimos doce meses, el mayor grupo dentro del estudio.

En este contexto, recomienda vigilar especialmente los datos de empleo -como los desglosados por edad, tipo de trabajo o sector- para detectar señales de disrupción laboral derivada de la inteligencia artificial.

No hay duda que el oportunismo de este informe es insoslayable, dado que aparece en un momento de creciente preocupación en el mercado por el impacto de la IA sobre el empleo.

Cabe recordar que recientemente, la nueva herramienta de automatización de la empresa Anthropic desencadenó una fuerte venta masiva que borró cerca de 285.000 millones de dólares en capitalización bursátil, tras el desplome de compañías de software, servicios financieros y gestión de activos. El impacto se sintió tanto en Wall Street como en Europa.

Mercado de seguros

A esto se sumó el acuerdo de Insurify con OpenAI para lanzar una aplicación dentro de ChatGPT que permite buscar y comparar seguros de automóvil directamente desde la plataforma. Tras el anuncio, las acciones de Mapfre y otras aseguradoras europeas registraron descensos en las bolsas.

Según los analistas, estos movimientos reflejan el temor a una posible desintermediación generalizada, es decir, que los asistentes de inteligencia artificial puedan realizar funciones como la evaluación de riesgos y coberturas, lo que podría erosionar los modelos de negocio del sector y destruir empleo.

No hace mucho tiempo desde el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzaron la advertencia que la IA será un tsunami para el mercado laboral, por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes.

Dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva: "Esto es como un tsunami que golpea el mercado laboral". Lo expresó durante una charla en el marco del Foro Económico Mundial, compartida, entre otros, con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

Seis de cada diez

Georgieva señaló: la transformación masiva de la demanda de habilidades a causa de la IA, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.

Advirtió que, si bien los empleos mejorados con la llegada de la IA reportan salarios más altos a quienes los ocupan, lo que impulsa el consumo y la demanda de empleos menos calificados, también se observa que la IA contribuye a eliminar empleos de nivel inicial, lo que dificulta la inserción laboral de los jóvenes, mientras que los trabajos que todavía no se han visto afectados pagan menos.

"Así que la clase media inevitablemente se verá afectada", advirtió y se lamentó que "esto avanza muy rápido, y, sin embargo, no sabemos cómo hacerlo seguro".

Por su parte, Lagarde señaló que los propios expertos y actores de la IA reconocen la importancia de tener un debate al respecto y comprender cómo se usa esta nueva tecnología para no perjudicar el tejido social y a la juventud, y defendió la necesidad de ser cuidadosos con la distribución de la riqueza, ya que si el mundo no presta atención a esto al aumento de la desigualdad nos encaminamos hacia serios problemas.