Reforma laboral: "Es la actividad económica, Toto", hoy no hay margen para crear empleo

Enfrascado en sacar en tiempo récord y a cómo dé lugar la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno buscó poner del su lado a los empresarios con reducciones en contribuciones patronales, flexibilización en el otorgamiento de vacaciones y cambios en el régimen de indemnizaciones. Con eso pensó que bastaba para ganarse el aplauso y el acompañamiento de los empresarios .

La negociación con los sindicatos fue más light, alcanzó con garantizarles a los gremios que no tocarían "la de ellos", los aportes a los gremios y obras sociales, y ciertamente con eso el Gobierno logró que haya quejas muy moderadas a la reforma, una actitud que encontró incluso reclamos puertas adentro de la CGT.

Con los gobernadores el tema fue más fácil, sólo cuestión de plata, para que, garantizado que se borraría el capítulo impositivo del proyecto de ley, y que no se tocarían los impuestos coparticipados (alícuotas de Ganancias de las grandes empresas) los mandatarios provinciales aseguraron las manos levantadas de sus senadores.

Pero la cosa sorprendió luego de que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, señalara su sorpresa ante la falta de celebración empresarial por los supuestos beneficios que les daría la ley, que ya tiene media sanción del Senado.

Sobre los cambios destinados a bajar el costo de creación de nuevo empleo formal, el titular del Palacio de Hacienda destacó: "Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, escribió en su cuenta de X.

Parafraseando aquel célebre slogan "Es la economía, estúpido", ideado por James Carville, asesor de Bill Clinton para su campaña presidencial de 1992, hoy podría decirse: "Es la actividad económica, Toto", no los impuestos que bajes lo que impulsa la creación de empleo.

Acostumbrados a ver el mundo en blanco y negro, sin grises ni matices, en el Gobierno piensan de forma lineal, creyendo que una baja de contribuciones patronales per se va a mover a las áreas de Recursos Humanos a activar las entrevistas y contratar más personal.

Actividad económica dispar

Con estas mismas leyes laborales hasta hace unos años las empresas contrataban. Cuando hay negocios por delante, el costo de contratar pesa per no determina si una inversión avanza o no.

Hoy eso está muy frío porque, aunque los números de 2025 terminen diciendo que la economía creció entre 4 y 4,5%, lo cierto es que esa expansión del PIB está impulsada por el fuerte crecimiento de sectores extractivos y capital intensivos como Oil & Gas, minería y algo de agro, pero los mayores generadores de empleo son sectores que están con números en rojo, como es el caso de la industria manufacturera, la construcción y el comercio mayorista y minorista.

Los últimos tiempos los números en comercio marcan una cierta recuperación de la actividad pero el sector viene de dos años en caída, porque el poder adquisitivo de la gente está destruido, hace tiempo que los salarios pierden contra la inflación y los consumidores ya no tienen margen para cargar más la tarjeta, lo que impacta en el consumo.

En este escenario, las cámaras empresarias sólo saldrán a celebrar el día que tengan más ventas, más producción, se abran mercados de exportación o multipliquen sus órdenes de compra. Hasta que eso no ocurra, el apoyo será sólo declamatorio y muy medido, a la espera de que la reforma laboral efectivamente reactive el círculo virtuoso, tal como pretende hacer ver el relato oficial.