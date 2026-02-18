Los gremios estatales que se suman al paro en Mendoza

En sintonía con las medidas que tomarán en la Nación, varios gremios estatales confirmaron su participación al paro y movilización para este jueves en contra de la reforma laboral. El Gobierno de Mendoza ya adelantó que descontará el día no trabajado.

Como ATE a nivel nacional, en Mendoza el secretario general Roberto Macho convocó al paro para este jueves 19 en medida de protesta por la reforma laboral que se debatirá en Diputados de la Nación y podría convertirse en ley. El sindicato docente, es decir el SUTE y Judiciales también adhieren a la medida. Ampros que representa a los profesionales de la salud, se sumará solo a la movilización a las 10.30 en el nudo vial, es decir en el ingreso a la ciudad de Mendoza desde Este.

Esta decisión implicará que disminuirá la atención en reparticiones del Estado y además, que habrá una movilización para oponerse a la ley nacional que cambia muchas condiciones laborales que rigen tanto para el empleo privado como para el público.

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, sostuvo que: "Desde ATE Mendoza y desde ATE nacional convocamos a un paro con movilización para este jueves en contra de la reforma laboral. Ya hemos comunicado un paro para que todas las reparticiones municipales, provinciales y nacionales se sumen, garantizando los servicios mínimos como siempre lo hemos hecho".

Además, contó que saldrá una comitiva de gente hacia Buenos Aires para participar de la marcha frente al Congreso de la Nación cuando se trate la reforma laboral.

En tanto que desde el SUTE llamaron a debatir en asambleas escolares, participar en radios abiertas y panfletear en espacios públicos. Las docentes se encuentran en el periodo de intensificación de saberes, ya que la clases en primaria comienzan en 25 y en secundaria el 2.

sute

Judiciales por su parte, comunicó que participará del paro, asamblea y movilización. La decisión fue tomada esta mañana.

judiciales reforma laboral

En tanto que Fadiunc que representa a los docentes universitarios también confirmó su adhesión. Se movilizará a las 19.

FADIUNC PARO

El motivo de un nuevo paro

La reforma laboral se aprobó en el Senado y este jueves 19 será debatida en el recinto en Diputados. Para lograr su aprobación,todo indica que se modificará el artículo 44 que reemplazaba el actual 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecía un esquema de pago parcial durante licencias médicas:

50% del salario si la enfermedad o lesión derivaba de una actividad voluntaria y riesgosa.

75% si no existía conducta voluntaria.

Los plazos variaban según cargas familiares.

Se endurecían los controles médicos y los mecanismos de validación.

En la práctica, rompía con el sistema vigente, que garantiza el 100% del salario durante la licencia por enfermedad. Sin embargo, los gremios no están de acuerdo con otros artículos porque consideran que es una reforma donde pierden derechos.