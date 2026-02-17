Incertidumbre sobre el paro de la CGT y cómo impactará en Mendoza

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) prepara un paro general contra el Gobierno de Javier Milei para el día en que sesione la Cámara de Diputados, que podría ser este jueves, teniendo en cuenta que se tratará el proyecto de Reforma Laboral, que ya viene con media sanción desde la Cámara de Senadores; y podría tener luz verde antes de la finalización de esta semana, aunque se especula que podría volver con cambios a la Cámara Alta.

Lo cierto es que el paro afectará a todo el país, pero sin movilización, y aún no está claro cómo podría impactar, según cada rubro.

Desde la CGT de Mendoza , que está conducida por Ricardo Letard, líder de Camioneros, aseguraron naturalmente que habrá adhesión en Mendoza y esperan que haya un fuerte impacto en los sectores del comercio, transporte y bancos, entre otros.

Tanto los sectores de La Bancaria, el Centro de Empleados de Comercio (CEC), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio de Judiciales y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), han manifestado rechazos desde hace semanas respecto a la Reforma Laboral . No obstante, no todos han manifestado la adhesión concreta al paro general de la CGT.

Mientras el Senado debatía la reforma laboral el 11 de febrero, sindicatos mendocinos marcharon y realizaron paros en rechazo al proyecto y por reclamos salariales.

Gremios como Ampros han indicado que han solido "acompañar" las medidas de fuerza, como ocurrió días atrás, pero admiten que es posible que no haya mucho impacto en términos de adhesión de los trabajadores, por "los descuentos" que tendrán aquellos que se plieguen a la medida. En tanto, sí adhieren sindicatos como La Bancaria y el CEC.

Dudas sobre si habrá paro de transporte en Mendoza

Sin embargo, a pesar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adhiere al paro y tiene mucho poder a nivel nacional y sobre todo en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en nuestra provincia concentran mayoritariamente a los choferes de colectivos de media y larga distancia, pero no a los urbanos.

De hecho, la mayor cantidad de afiliados en lo que respecta al transporte urbano de micros, que son los que podrían hacer sentir mucho más una medida de fuerza, están nucleados con el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom).

El servicio de colectivos funcionará con normalidad en Mendoza este miércoles ya que Sipemom no se plegará a la huelga Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Sipemom concentra la mayor cantidad de afiliados en Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Su titular, José Micca, no ha dado muestras aún de qué ocurrirá el día en que ocurra la sesión en Diputados. De hecho, en un breve diálogo con MDZ, manifestó que tenía asuntos personales por resolver y que "el resto de los miembros del sindicato" estaban en la discusión del tema de plegarse o no al paro. No obstante, evitó ante las consultas indicar qué promoverá el sindicato. En esa misma línea, en términos oficiales aún no hay ningún tipo de manifestación de Sipemom sobre la medida de fuerza.

Mientras tanto, como ha ocurrido anteriormente, desde el Gobierno de Mendoza, si bien sostienen que aún no han tenido conversaciones con el gremio, aspiran a que no haya mayores problemas tanto en la adhesión al paro como sobre todo a la provisión de servicios en la provincia, tanto en lo que respecta al transporte como así también a la salud, como puntos principales.