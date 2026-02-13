Por primera vez, los docentes le harán un paro a Axel Kicillof en el inicio de clases

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la oferta salarial y votó una medida de fuerza para el 2 de marzo.

Resta esperar qué hará Suteba ante un paro docente en la Provincia.

Durante seis años, el gobernador Axel Kicillof pudo jactarse de una estadística esquiva para sus predecesores: iniciar las clases en fecha. Sin embargo, esa paz parece haber llegado a su fin este viernes. La FEB, el segundo gremio de docentes con más afiliados de la provincia, rompió lanzas con el Ejecutivo bonaerense al considerar "insuficiente" la última propuesta salarial y amenaza con un paro.

El impacto es masivo, ya que el gremio nuclea a más de 60.000 docentes de todos los niveles estatales.

¿Por qué los docentes rechazan la oferta de Kicillof? El gremio considera que el aumento propuesto queda por debajo de la inflación proyectada y no compensa la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses de 2025 y principios de 2026.

Interna gremial: ¿qué pasa si Suteba no se suma al paro? La interna gremial juega un papel clave en esta pulseada. Mientras la FEB endurece su postura, el sindicato mayoritario, Suteba, mantiene una posición más cercana al Gobierno provincial.

Si el gremio de Roberto Baradel acepta la oferta, la provincia podría tener un inicio de clases dispar: algunas escuelas abrirían con normalidad mientras que otras, con fuerte presencia de la FEB, permanecerían cerradas.