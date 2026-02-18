Paro general de la CGT contra la reforma laboral: qué se paraliza y qué no

La CGT confirmó un paro general de 24 horas para este jueves contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno . El nivel de adhesión de los gremios más relevantes anticipa una jornada de fuerte impacto en transporte, bancos, administración pública e industria.

Pero detrás de la foto del “país detenido” hay dos discusiones de fondo: la negociación parlamentaria de la reforma laboral y la interna sindical sobre cómo enfrentar al oficialismo.

El paro será “dominguero”: sin convocatoria oficial a movilización por parte de la CGT.

Estado: ATE y UPCN paran la administración pública nacional y gran parte de provincias y municipios.

Bancos: La Bancaria cierra la atención presencial en todo el país.

Transporte: no habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos comerciales.

El Gobierno advirtió a los trabajadores públicos que les descontará el día si adhieren al paro general convocado por la CGT.

Gremios combativos anunciaron un nuevo paro y marcha contra la reforma laboral

La Casa Rosada ratificó que aplicará la política de “día no trabajado, día no pagado” para empleados estatales.

Una nueva iniciativa del gobierno de Javier Milei.

Javier Milei destaca el operativo contra los incendios en el sur. Foto: Reuters

Comercios y gastronomía: apertura condicionada a transporte y decisión empresarial.

El mensaje apunta a disuadir la adhesión y reforzar la narrativa de austeridad fiscal. Desde ATE calificaron la medida como “extorsiva” y denunciaron que se vulnera el derecho constitucional a huelga.

Silencio empresario

Mientras el conflicto escala, el respaldo empresario es, al menos públicamente, tibio. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó malestar por la falta de apoyo explícito a la reforma, pese a que incluye una fuerte reducción de cargas patronales para nuevas contrataciones.

Cámaras como la CAC, CAME y Adimra evitan celebraciones. En privado, sectores PyME advierten que la baja de costos laborales no resuelve el problema central: la caída del consumo.

La grieta sindical

La decisión de la CGT de no convocar a movilización abrió tensiones internas.

ATE, sectores combativos y agrupaciones de izquierda marcharán al Congreso.

Acusan a la conducción cegetista de negociar “a espaldas de los trabajadores”.

Reclaman un plan de lucha sostenido, no una medida aislada.

La CGT, en cambio, apuesta a una demostración de fuerza sin confrontación directa en la calle.

Lo que está en juego

El paro se produce mientras el oficialismo acelera el tratamiento de la reforma laboral en Diputados. La central obrera busca enviar una señal política clara antes de la votación. El Gobierno, en paralelo, intenta cerrar extraordinarias con la ley aprobada antes del 1° de marzo.

El paro medirá el músculo sindical y la capacidad del Ejecutivo para sostener su agenda en un Congreso fragmentado.