La Liga Profesional evalúa suspender partidos por el paro general de la CGT: los encuentros que están en duda

La actividad del fútbol argentino podría verse afectada según la adhesión sindical. Qué puede pasar con la fecha si UTEDYC se suma a la medida de fuerza.

El posible paro nacional impulsado por la CGT encendió alarmas en la Liga Profesional de Fútbol. La medida, ligada al debate por la reforma laboral en el Congreso, podría alterar la programación del fútbol si se suma UTEDYC.

De momento, la fecha continúa programada normalmente, aunque la organización mantiene contacto permanente con los clubes ante distintos escenarios: desde jugar a puertas cerradas hasta la suspensión y reprogramación de los encuentros.

El principal problema sería operativo. La adhesión del gremio afectaría accesos, control de entradas, seguridad y mantenimiento, lo que volvería inviable la apertura de los estadios.

Los partidos de la Liga Profesional programados para el jueves Los partidos del jueves de la LPF Para el jueves hay cuatro partidos previstos: Defensa y Justicia vs Belgrano y San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto a las 17.15, mientras que Instituto frente a Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia contra Independiente irán a las 19.30.