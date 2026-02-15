Presenta:

Estudiantes y Gimnasia jugarán en el Bosque una nueva edición del clásico platense: hora y TV

Por la fecha 5 del Apertura, Estudiantes y Gimnasia volverán a verse las caras tras lo que fue la histórica semifinal del Clausura 2025.

MDZ Deportes

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en el Bosque.

Juan Mateo Aberastain /MDZ

La capital de la Provincia de Buenos Aires se paralizará esta tarde, en la que será una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El encuentro, que está programado para las 17 horas, se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo (el Bosque) y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza.

Así llega Gimnasia y Esgrima La Plata al clásico

El Lobo, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro con 6 puntos sumados, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia nada menos que frente a su clásico rival, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha.

Así llega Estudiantes

El Pincha, por su parte, acumula 8 unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.

El León, que es el vigente campeón del fútbol argentino y tiene como director técnico a Eduardo Domínguez, buscará conseguir un valiosísimo triunfo en el Bosque para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona A.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiaago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, el "Bosque"

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 17.00

TV: TNT Sports Premium

Fuente: NA

