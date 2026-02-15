Estudiantes y Gimnasia jugarán en el Bosque una nueva edición del clásico platense: hora y TV
Por la fecha 5 del Apertura, Estudiantes y Gimnasia volverán a verse las caras tras lo que fue la histórica semifinal del Clausura 2025.
La capital de la Provincia de Buenos Aires se paralizará esta tarde, en la que será una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.
El encuentro, que está programado para las 17 horas, se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo (el Bosque) y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza.
Así llega Gimnasia y Esgrima La Plata al clásico
El Lobo, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro con 6 puntos sumados, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.
El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia nada menos que frente a su clásico rival, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha.
Así llega Estudiantes
El Pincha, por su parte, acumula 8 unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.
El León, que es el vigente campeón del fútbol argentino y tiene como director técnico a Eduardo Domínguez, buscará conseguir un valiosísimo triunfo en el Bosque para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona A.
Probables formaciones
Gimnasia y Esgrima: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiaago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo, el "Bosque"
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Fernando Espinoza
Hora: 17.00
TV: TNT Sports Premium
Fuente: NA