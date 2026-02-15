Estudiantes y Gimnasia jugarán en el Bosque una nueva edición del clásico platense: hora y TV

Por la fecha 5 del Apertura, Estudiantes y Gimnasia volverán a verse las caras tras lo que fue la histórica semifinal del Clausura 2025.

El encuentro, que está programado para las 17 horas, se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo (el Bosque) y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza.

Así llega Gimnasia y Esgrima La Plata al clásico Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/2022366544064328157?s=20&partner=&hide_thread=false Vamos nosotros pic.twitter.com/VykL7KCB1x — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) February 13, 2026 El Lobo, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro con 6 puntos sumados, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia nada menos que frente a su clásico rival, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha.

Así llega Estudiantes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2022361051623493669?s=20&partner=&hide_thread=false Preparados pic.twitter.com/DXj6OZEmYp — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 13, 2026 El Pincha, por su parte, acumula 8 unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates en condición de visitante ante Independiente y Defensa y Justicia.