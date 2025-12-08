Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y jugará ante Racing la final del Torneo Clausura
Con gol de Tiago Palacios, el Pincha venció 1-0 a Gimnasia en el Bosque y enfrentará a Racing el sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima en una nueva edición del clásico platense por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 y ahora enfrentará en la final a Racing, que ayer venció a Boca por 1 a 0 en la otra semifinal.
El único gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios a los 16 minutos del segundo tiempo. El Pincha enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero a partir de las 21.
