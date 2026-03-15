Con gol de Merentiel, Boca empató 1-1 en su visita a Unión de Santa Fe

Por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 , Boca Juniors no pudo quedarse con los tres puntos en condición de visitante y empató 1-1 este domingo por la noche ante el duro Unión de Santa Fe en el Estadio 15 de Abril.

En un lindo partido con buenas oportunidades para ambos equipo, el Tatengue comenzó ganando con un golazo de Julián Palacios a los 41 minutos del primer tiempo. Ya en el segundo, a los 57', Miguel Merentiel marcó la igualdad para el Xeneize que terminaría siendo definitiva.

La primera llegada fue del cuadro local, a los 3', con un tiro de afuera del área de Cristian Tarragona, que Agustín Marchesín pudo detener sobre su poste izquierdo. Los de la Ribera no tuvieron llegadas hasta los 19', cuando una buena combinación entre Leandro Paredes y Santiago Ascacibar habilitaron a la Bestia, cuyo remate bajo entraba suave por el segundo palo, aunque Mateo Del Blanco corrió a toda velocidad y llegó a tiempo para despejar la pelota a centímetros de la línea de gol.

A los 36', Marcelo Estigarribia salió hacia la derecha para recibir y poner un centro pinchado al primer palo para la subida de Braian Cuello, que remató incómodo y por encima del travesaño. Solo dos minutos después, Rafael Profini se quedó con un rebote en la medialuna del área, controló y remató de zurda, con un tiro frontal que salió centralizado y apenas alto.

A los 41', Julián Palacios recibió un centro desde la derecha al segundo palo, controló y sacó un remate desde la medialuna del área, que entró a media altura, por el palo izquierdo de un Marchesín que no tuvo reacción.

La primera llegada del complemento fue de Boca, a los 49', con un centro al segundo poste de Milton Delgado para Adam Bareiro, que remató de tijera pero no pudo con Matías Mansilla, que desvió por encima del travesaño. A los 54' tuvo su primera situación de peligro Paredes, que sacó un disparo bajo al primer palo en un tiro libre, que fue detenido por Mansilla.

El Xeneize igualó el partido a los 57', cuando Merentiel se quedó con el rebote de un remate de Bareiro que dio en el travesaño, luego de una definición de chilena, y disparó de primera al gol, ante un arquero desacomodado.

El gol de Merentiel para el empate de Boca

El gol de Merentiel para el empate de Boca

Nueve minutos después, llegó nuevamente con un contraataque unipersonal manejado de gran manera por Merentiel, luego de una subida por izquierda, juntando las marcas de dos rivales y poniendo el pase atrás para asistir a Bareiro, aunque Mansilla achicó bien y se quedó de gran manera con el remate del paraguayo, extendiendo su brazo derecho.

Unión tuvo su primer acercamiento del complemento a los 76', con un tiro libre en el costado izquierdo de la frontal del área que fue ejecutado por Mauro Pittón, con un tiro bajo al segundo palo que fue detenido por Marcehsín. A los 90', Diego Armando Díaz recibió sobre la derecha y, libre de marca, pudo buscar un remate bajo al segundo palo, que pasó cerca del poste derecho.

Con la igualdad, Boca alcanzó su sexto partido consecutivo sin derrotas, aunque solo ganó unos de ellos, y es 6° en la Zona A con 14 unidades, mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón es 2° con 16. En la próxima fecha, el conjunto de Claudio Úbeda será local de Instituto, mientras que el Tatengue visitará a Defensa y Justicia.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Unión de Santa Fe - Boca