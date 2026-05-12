La llamativa reacción de Riquelme con el plantel tras la eliminación de Boca del Apertura

A diferencia de otros escenarios similares, Juan Román Riquelme tomó una decisión tras el golpazo ante Huracán que sorprendió en el mundo Boca.

El golpazo ante Huracán en la Bombonera dejó secuelas en Boca. No solo por la eliminación del Torneo Apertura y el repentino cierre de uno de los objetivos primordiales del semestre, sino también por un detalle que rápidamente generó ruido en el mundo xeneize: el silencio de Juan Román Riquelme.

El club de la Ribera volvió a quedarse sin chances de pelear un título (va camino a los cuatro años de sequía) y profundizó una racha negativa que incluyó tres derrotas consecutivas después de haber hilado 14 partidos invicto. Sin embargo, a diferencia de otras eliminaciones recientes, esta vez el presidente decidió no tener contacto con el plantel tras el partido.

La ausencia de Riquelme en el vestuario sorprendió especialmente porque durante su gestión se volvió habitual verlo cerca de los jugadores después de los malos resultados. Ya fuera para respaldar al grupo, expresar enojo o intentar levantar el ánimo, Román solía aparecer en momentos críticos. Ahora, tomó partida contraria y eligió mantenerse al margen.

Boca vs Huracán octavos Apertura 2026 Boca perdió 3-2 ante Huracán en la Bombonera y quedó eliminado en octavos de final del Apertura. Fotobaires

Los antecedentes recientes en los que Riquelme había decidido bajar al vestuario Uno de los antecedentes más recordados ocurrió luego de la durísima eliminación en el Repechaje de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, en febrero del año pasado. En aquella oportunidad, Román bajó al vestuario para hablar cara a cara con los futbolistas. Algo similar sucedió meses más tarde tras la caída por Copa Argentina ante Atlético Tucumán, cuando también tomó la iniciativa de reunirse con el grupo.