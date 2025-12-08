El principal candidato a dirigir al Tomba firmó en otro club de la Primera Nacional

Más allá de las expectativas por las elecciones del próximo sábado 13 de diciembre , que definirán el futuro inmediato de Godoy Cruz Antonio Tomba , todo el mundo bodeguero ya piensa en el armado del plantel para el 2026 y en el nuevo DT del equipo para la Primera Nacional .

En ese contexto, y más allá de que recién el próximo fin de semana se confirmarán las nuevas autoridades, los nombres de tres entrenadores ya habían empezado a sonar en el club, teniendo en cuenta las urgencias.

Uno de ellos era el de Luis García , ex DT del Deportivo Maipú , de último paso por Atlanta . Pero, las noticias que llegaron este fin de semana desde Buenos Aires, obligan a pensar en otras alternativas.

¿Qué pasó? Este domingo se realizaron las elecciones en Nueva Chicago y tras el triunfo de la lista encabezada por Rodolfo Block , se confirmó que Luis García será el nuevo entrenador del Torito de Mataderos.

Más allá de que el club no lo ha hecho oficial, el propio entrenador escribió en sus redes sociales: "Gracias a las agrupaciones por respetarme y respetar a mi familia en esta partida política donde no teníamos por qué participar. Agradecer y felicitar a mi amigo Matías Scavino por la gran elección. Felicitar y agradecer a Rodolfo Block por ser el nuevo presidente de Nueva Chicago y elegrime para este nuevo proyecto".

Y completó: "Volvemos a casa, club del cual no me considero hincha, pero que amo con todo el corazón como mi familia. Nos vemos pronto, en el barrio, como toda la vida".

luis g

Luis García ya dirigió en las divisiones menores del Torito, así como también algunos encuentros como interino en el primer equipo.

Los otros DT para el Tomba

Además de Luis García, se pusieron sobre la mesa otros dos nombres en la previa de las elecciones del próximo sábado. Ellos son Pablo De Muner y Mariano Toetdli.

Pablo de Muner, que tuvo un breve paso por Independiente Rivadavia, interesa en el Expreso. El DT de 44 años viene de dirigir a las Águilas Doradas de la Primera División de Colombia. Antes, pasó por Defensa y Justicia, Melgar de Perú y San Martín de Tucumán, entre otros.

Mariano Toedtli, cordobés de 49 años, fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en Godoy Cruz, en Argentinos Juniors y en Vélez Sarsfield. Fue asistente además en Atlanta United de la MLS y ahora busca lanzar su carrera como DT.

Elecciones en el Tomba

Godoy Cruz va a las urnas el próximo sábado 13 de diciembre en una elección histórica. Es que las máximas autoridades del club en los últimos años irán con listas separadas y, además, porque habrá una tercera fuerza que buscará el poder en el Expreso.

El actual presidente, Alejandro Chapini, será el candidato por Fuerza Tombina. El actual vice, José Mansur va con Unidad Tombina. Y Adrián Sajú, por Primero Godoy Cruz.

Están habilitados para votar en el club 1830 socios pleno.