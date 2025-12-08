El colmo de Independiente: depende de que Racing sea campeón para entrar a la Copa Sudamericana 2026

Tras la eliminación de Boca, Independiente necesita que su clásico rival se consagre en el Clausura para poder meterse en la Sudamericana. Qué dilema...

A Independiente solo le queda una opción para clasificar a la Sudamericana: que Racing sea campeón del Torneo Clausura.

Con el triunfazo histórico ante Boca en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura, Racing no solo se ganó un lugar en la final: también condenó a River a disputar la Copa Sudamericana 2026 después de más de una década. Y, de paso, dejó con vida a Independiente en su lucha por volver al plano internacional después de un año caótico.

El gol de Adrián "Maravilla" Martínez para que el equipo de Gustavo Costas salga de Brandsen 805 con el pase a la final en el bolsillo alteró por completo la tabla anual. El Millonario, que necesitaba que Boca sea campeón para jugar la Libertadores, cayó definitivamente en el segundo torneo continental, mientras que el Rojo sigue expectante.

Independiente depende de Racing para clasificar a la Copa Sudamericana: el motivo Es que el Rey de Copas necesita que Racing levante el título del Clausura para que se libere un cupo más y así poder entrar a la Sudamericana. Si eso ocurre, los de Gustavo Quinteros, que aparecen por debajo de Barracas Central en la acumulada, jugarán copas internaciones por segundo año consecutivo.

Gustavo Quinteros El Independiente de Quinteros depende de Racing para jugar copas internacionales en 2026. @Independiente Si bien la ecuación es simple, toda esta situación genera un gran dilema en el Rey de Copas. Claro, porque los hinchas de Independiente no quieren saber nada con que su clásico rival se consagre campeón a nivel local, aunque en esa ocasión los beneficie gratamente. La final será el próximo sábado en el Madre de Ciudades entre Racing y Gimnasia o Estudiantes (definen la otra semi este lunes), y desde el otro lado de Avellaneda estarán atentos a como se define todo.