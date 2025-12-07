La caída de Boca ante Racing dejó a River sin Copa Libertadores 2026: jugará la Sudamericana

Sin resultados propios que lo sostuvieran, River quedó relegado a la Sudamericana y cortó una racha histórica de once años seguidos en la Copa Libertadores.

River terminó pagando un 2025 lleno de golpes. Con la derrota de Boca ante Racing en la semifinal del Clausura, el equipo de Marcelo Gallardo perdió su última vía para entrar a la Copa Libertadores 2026 y quedó confirmado para jugar la Sudamericana, un torneo que no disputa desde el 2015.

La caída de Boca era el único resultado que podía meterlo por la ventana. Pero la realidad marcaba otra cosa: River había mostrado nivel de Sudamericana durante toda la temporada. Fue cuarto en el Apertura, cuarto en la Libertadores, semifinalista de Copa Argentina, octavos en el Clausura y cuarto en la tabla anual. Una sumatoria de golpes que lo dejó dependiendo del clásico rival hasta el último día.

La bienvenida de la Copa Sudamericana a River Plate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/1997820591576072325&partner=&hide_thread=false Un campeón que vuelve: bienvenido @RiverPlate a la CONMEBOL #Sudamericana 2026. #LaGranConquista pic.twitter.com/W2wdhcnyCw — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 8, 2025 Así se corta una racha de once años consecutivos en la élite del continente: 58 victorias, 41 empates, 22 derrotas, 207 goles a favor, 116 en contra, dos títulos, una final, tres semifinales y ninguna eliminación en fase de grupos, entre los ciclos de Gallardo y Martín Demichelis. Números fuertes para un ciclo que ahora deberá resetearse.

El golpe también pega en lo económico. Mientras la Libertadores puede entregar hasta 38 millones de dólares al campeón que arranca en fase 2, la Sudamericana reparte 11 millones y medio. Una diferencia que supera los 27 millones y que impacta en premios, televisación, contratos de sponsors y en la carrera hacia el Mundial de Clubes 2029, donde cada punto vale oro.

Gallardo Boca River y Marcelo Gallardo dependían de que Boca ganase el título del Torneo Clausura para clasificar a la Libertadores 2026, pero no pudo ser y deberá conformarse con jugar la Sudamericana. Fotobaires Ahora, con el descanso, la pretemporada y el inicio del próximo Apertura en el horizonte, River ya sabe que a mediados de marzo deberá estar atento al sorteo de la Sudamericana, que por primera vez tendrá fase de grupos para el club. Los otros equipos ya confirmados suman 29, con brasileños de peso como Gremio, Atlético Mineiro y Santos, además de representantes de Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Chile, Ecuador y Colombia, junto a los argentinos Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.