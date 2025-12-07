Miguel Ángel Borja rompió el silencio tras su salida de River y habló sobre el futuro de Gallardo: "Él es un gladiador"
Miguel Ángel Borja se despidió del Millonario con un sentido mensaje a los hinchas. Además, habló sobre la continuidad de Napoleón en el banco de suplentes.
Miguel Ángel Borja fue uno de los jugadores a los que Marcelo Gallardo les comunicó que no iba a tener en cuenta y que debían buscarse club para la próxima temporada. El Colibrí, que venía siendo cuestionado por todos los hinchas de River, no tuvo su mejor año y es por ello que le puso punto final a su etapa en el cuadro de Núñez.
De esta manera, el delantero colombiano se despidió del Millonario, donde llegó a mediados de 2022 y marcó 62 goles en 159 partidos, y ya está en busca de encontrar un nuevo club. No obstante, antes de irse del club, Colibrí rompió el silencio y habló sobre su relación con los hinchas y también se refirió al futuro del Muñeco.
Miguel Ángel Borja rompió el silencio tras su salida de River
“Muchas gracias porque confiaron en mí. El respeto para mí es todo y nunca hubo un insulto. Nunca viví momentos desagradables. Dentro del campo ellos deciden porque pagan una entrada y es válido. Cuando no salen las cosas es normal que te exijan y te critiquen, no me escondo ante la responsabilidad”, sentenció en diálogo con Picado TV. “Espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlos jugar. Y desde lejos hacerles fuerza para que salgan campeones”, añadió.
Por otro lado, Miguel Ángel Borja reconoció que ya tuvo ofertas desde el exterior, pero por el momento no tiene nada definido sobre su futuro: “Han salido ofertas de Rusia y Países Bajos, pero a día de hoy no tengo nada decidido, estoy esperando la mejor opción. Me han llegado opciones y las estoy analizando con mi familia porque no me quiero apresurar”, lanzó.
Y a su vez, reveló el principal objetivo personal que tiene para 2026: “Quiero tomar una buena decisión que me de la oportunidad de ir al Mundial, que para mí es muy importante. Quiero planificar el 2026 que va a ser uno de los mejores años de mi carrera y espero que en junio pueda estar en la Copa del Mundo”.
El futuro de Gallardo en River
Por último, Borja también se refirió a la situación de Gallardo, que aún no logró conquistar un título desde su regreso y tampoco consiguió encaminar a un equipo que fue sumando eliminaciones y críticas: "¿Si lo veo fuera de River en el futuro a él? ¡Nooo, qué va a estar afuera! Si él es un gladiador. Ustedes que lo conocen de cerca lo saben, es un gladiador. Creo que hay Marcelo para rato, que está preparado, tiene la coraza que tiene que tener un guerrero y no tengo dudas de que River en el 2026 va a brillar como lo ha hecho tantos años", concluyó.