Miguel Ángel Borja rompió el silencio tras su salida de River y habló sobre el futuro de Gallardo: "Él es un gladiador"

Miguel Ángel Borja se despidió del Millonario con un sentido mensaje a los hinchas. Además, habló sobre la continuidad de Napoleón en el banco de suplentes.

Miguel Ángel Borja fue uno de los jugadores a los que Marcelo Gallardo les comunicó que no iba a tener en cuenta y que debían buscarse club para la próxima temporada. El Colibrí, que venía siendo cuestionado por todos los hinchas de River, no tuvo su mejor año y es por ello que le puso punto final a su etapa en el cuadro de Núñez.

De esta manera, el delantero colombiano se despidió del Millonario, donde llegó a mediados de 2022 y marcó 62 goles en 159 partidos, y ya está en busca de encontrar un nuevo club. No obstante, antes de irse del club, Colibrí rompió el silencio y habló sobre su relación con los hinchas y también se refirió al futuro del Muñeco.

Miguel Ángel Borja rompió el silencio tras su salida de River “Muchas gracias porque confiaron en mí. El respeto para mí es todo y nunca hubo un insulto. Nunca viví momentos desagradables. Dentro del campo ellos deciden porque pagan una entrada y es válido. Cuando no salen las cosas es normal que te exijan y te critiquen, no me escondo ante la responsabilidad”, sentenció en diálogo con Picado TV. “Espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlos jugar. Y desde lejos hacerles fuerza para que salgan campeones”, añadió.

Hablo de todo: su paso por river, su relación con el hincha, su futuro, gallardo y mucho mas.



Por otro lado, Miguel Ángel Borja reconoció que ya tuvo ofertas desde el exterior, pero por el momento no tiene nada definido sobre su futuro: "Han salido ofertas de Rusia y Países Bajos, pero a día de hoy no tengo nada decidido, estoy esperando la mejor opción. Me han llegado opciones y las estoy analizando con mi familia porque no me quiero apresurar", lanzó.

Y a su vez, reveló el principal objetivo personal que tiene para 2026: “Quiero tomar una buena decisión que me de la oportunidad de ir al Mundial, que para mí es muy importante. Quiero planificar el 2026 que va a ser uno de los mejores años de mi carrera y espero que en junio pueda estar en la Copa del Mundo”.