La dura confesión de Matías Galarza Fonda sobre cómo lo ayudó Gustavo Alfaro por las críticas en River: "Me puso a disposición un..."

Matías Galarza Fonda reveló el tremendo gesto que tuvo el DT de Paraguay con él, en semanas complejas luego de su grosero error en Racing-River.

Sin dudas, Matías Galarza Fonda fue el jugador más marcado por los hinchas de River luego de cerrar un 2025 oscuro desde lo deportivo. El grosero error ante Racing en el Cilindro, que decantó en la eliminación del Millonario en octavos de final del Torneo Clausura, provocó una ola de críticas masivas hacia el ex Talleres, quien, desde entonces, quedó muy afectado por toda la situación.

Tras el hecho en cuestión, el mediocampista de la Selección de Paraguay "asumió la responsabilidad total" de la derrota contra la Academia y les pidió disculpas a sus compañeros en el vestuario. Posteriormente, también hizo lo propio con la gente del club de Núñez con un sentido posteo acompañado por una foto suya en blanco y negro.

La palabra de Matías Gallarza Fonda, uno de los más marcados por los hinchas de River Ya con ese episodio descomprimido, Galarza Fonda volvió a hablar sobre su mal momento en River y remarcó: "Son cosas que suceden. En el momento uno pasa mal, pero tuve la ayuda de la selección, estoy trabajando y es algo que hay que sobrepasar y levantar la cabeza".

Galarza Fonda debut en River El paraguayo Matías Galarza Fonda quedó en el centro de las críticas por la jugada del gol de Martirena. Fotobaires La fuerte confesión del ex Talleres sobre el apoyo que le brindó Alfaro en este complejo momento No obstante, el volante de 23 años reveló el tremendo gesto que tuvo Gustavo Alfaro, el DT de Paraguay, con él ante las fuertes críticas en su contra: " El Profe me puso psicólogo a disposición", confesó en diálogo con el medio Trece, en el marco de los Premios de Primera de la Asociación Paraguaya de Fútbol