En vivo: el Inter Miami de Messi juega la final de la MLS ante Vancouver Whitecaps
Por el título de liga estadounidense, el Inter Miami de Messi, De Paul y Mascherano se mide en el Chase Stadium con el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.
De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami, tras ganar el título de la Conferencia Este, va ahora por el campeonato de la MLS 2025. En la final, que se disputa en el Chase Stadium, se mide con el Vancouver Whitecaps de Canadá, en donde brilla Thomas Müller, el gran cuco histórico de la Pulga.