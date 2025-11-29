El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City y se coronó campeón de la Conferencia Este

Con un triplete del goleador argentino Tadeo Allende , Inter Miami goleó 5-1 a New York City y se consagró campeón de la Conferencia Este en el Chase Stadium. De esta manera, el elenco de Lionel Messi ganó su primer título de conferencia y se ganó un lugar en la definición de la MLS ante el vencedor de la Conferencia Oeste entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

Los goles del encuentro los marcaron Tadeo Allende a los 14 minutos y a los 23 del primer tiempo, Justin Haak descontó antes que termine la primera mitad. En el complemento, Mateo Silvetti a los 22, Telasco Segovia a los 38 y Allende a los 44 completando su hat-trick, sellaron la goleada del conjunto de Miami.

Inter Miami tomó el control del partido desde temprano, pero pasó algunos momentos de incomodidad antes de romper el cero. Tras un inicio parejo y con presión alta de New York City, las Garzas recién pudieron generar peligro a los 14 minutos, cuando un centro de Lionel Messi encontró la cabeza de Silvetti. Dos minutos después llegó la apertura del marcador: Tadeo Allende peleó una pelota dentro del área, ganó el duelo mano a mano y fusiló a Matt Freese para el 1-0.

Un puñadito de minutos más tarde, las Garzas jugaron rápido un tiro libre después de una discusión entre Frasquito Moralez y Messi , Jordi Alba recibió y sacó un centro perfecto a la cabeza de Allende , quien alcanzó a desviar y le cambió la trayectoria al balón para poner el 2 a 0.

Cuando el reloj marcaba los 36 minutos de la primera etapa, el defensor Justin Haak marcó el descuento de New York City con un frentazo impecable que dejó sin respuesta al arquero Rocco Ríos Novo y dejó el tanteador 2-1 en favor de los de Florida.

¡GOLAAAAZO DE TADEO ALLENDE!Otra definición de crack del cordobés tras el centro de Jordi Alba y el @InterMiamiCF ya lo gana 2-0: pic.twitter.com/yDiw9o68Z3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1994918332877648226&partner=&hide_thread=false ¡Gooool de Justin Haak! Asistencia de Maxi Moralez y cabezazo del defensor de @NewYorkCityFC que los mete de nuevo en el partido: pic.twitter.com/3t1SMlIobA — MLS Español (@MLSes) November 29, 2025

El complemento arrancó con varios cambios en ambos equipos y con pocas situaciones de peligro. La tensión se elevó cuando New York City amenazó con un tiro cruzado que obligó a Ríos Novo a una atajada formidable a los 20 minutos.

Esa acción fue un punto de quiebre: segundos más tarde, Messi recuperó protagonismo al meter un pase filtrado que Silvetti transformó en el 3-1 con un remate cruzado. Ya con la diferencia más amplia, Mascherano continuó moviendo el banco y dio ingreso a Segovia, quien aportó frescura en ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1994933329452233004&partner=&hide_thread=false Messi Toto VAMOSSSS pic.twitter.com/fvy4n3Am0L — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Y esa frescura rindió frutos pronto: a los 38 minutos, Segovia armó una pared exquisita con Jordi Alba y definió de derecha para un golazo que sentenció el 4-1. Apenas minutos después, Silvetti dejó la cancha para que ingresara Luis Suárez, en medio de un estadio que ya celebraba la inminente consagración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1994935744859656603&partner=&hide_thread=false ¡GOLAAAAZO DEL @InterMiamiCF!



Telasco Segovia define una contra de manual para poner a ganar 4-1 a los locales.



Leo Messi, Telasco Segovia y Jordi Alba se juntan para sentenciar la Final de Conferencia: pic.twitter.com/jlnGE3BHEj — MLS Español (@MLSes) November 30, 2025

El cierre fue a puro festejo. A los 44 minutos, Allende coronó su noche soñada con el tercer gol personal y el quinto de Inter Miami, desatando la fiesta en Florida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1994937054493306914&partner=&hide_thread=false ¡HAT-TRICK PARA TADEO ALLENDE!



Golazo del argentino picándola para anotar el 5-1 para @InterMiamiCF: pic.twitter.com/0ruwc8A4PU — MLS Español (@MLSes) November 30, 2025

Con el 5-1 final, las Garzas aseguraron el título de la Conferencia Este y su primer boleto a la gran final de la MLS, donde el próximo sábado buscarán el campeonato ante San Diego FC o Vancouver Whitecaps.

Fuente: NA

