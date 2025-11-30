El sincericidio del DT de New York City tras el 1-5 ante el Inter Miami de Messi y un palazo a la MLS: "Si usás una camiseta rosa..."

Pascal Jensen, entrenador del New York City, hizo un profundo análisis de la durísima derrota de su equipo y también apuntó contra la liga estadounidense.

El Inter Miami de Lionel Messi dio una exhibición de fútbol y se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS. Con un gran nivel de todos sus futbolistas, el equipo dirigido por Javier Mascherano goleó 5-1 al New York City y se metió en la gran final del torneo estadounidense.

Ahora, el próximo sábado 6 de diciembre a las 16:30 (hora de Argentina), las Garzas irán en busca de su segundo título en la historia cuando se enfrenten ante el Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Florida por la gran final de la MLS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1994982773694599210&partner=&hide_thread=false The matchup is set.



It'll be @InterMiamiCF vs. @WhitecapsFC in MLS Cup pres. by Audi. pic.twitter.com/33xPdfcOlC — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025 El sincericidio del DT de New York City tras el 1-5 ante el Inter Miami Tras el final del partido, quien habló con los medios fue Pascal Jensen, el DT de New York City. En conferencia de prensa lanzó un fuerte sincericidio al analizar la durísima derrota de sus dirigidos: “Fue muy ingenuo en la segunda parte. Estás perdiendo 2-1 y conseguís un gol en la primera parte. Estábamos persiguiendo, pero en el momento en el que deberíamos haber marcado el segundo gol, el tiro de Julián Fernández en el travesaño, terminó en una contra que derivó en el 3-1. Lo mismo en ocurrió en el cuarto y quinto gol”, comenzó.

El sincericidio del DT de New York City tras el 1-5 ante el Inter Miami de Messi y un palazo a la MLS “Así que eso se basa en ser muy ingenuo en estos momentos y también le dije a los jugadores después del partido que eso es algo que no reconozco en mi equipo porque normalmente somos muy sólidos defensivamente y en estas transiciones se entregaron y eso se basa en ser muy ingenuos”, añadió.

El palazo a la MLS por parte del DT de New York City Por otro lado, Jensen también aprovechó para tirarle un tremendo palazo a la MLS, ya que consideran que lo ayudan al Inter Miami por tener a Messi en su equipo: “Una cosa que le mostré a mis jugadores cuando jugamos contra ellos en New York, fue que estábamos ayudando a la gente a levantarse porque estaban caídos. Cuando había una falta, les ayudábamos a levantarse. Entonces fuimos muy amables y muy educados. Todos sabemos que si usas una camiseta rosa, a veces es muy difícil hacer contacto físico con estos chicos, pero el respeto está bien”, sentenció.