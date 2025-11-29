La pelea menos pensada: el picante cruce entre Messi y Maxi Moralez en Inter Miami-New York City

Una infracción sin pelota encendió la tensión entre Inter Miami y New York City FC y derivó en un cruce picante entre Messi y Moralez.

Lionel Messi discutió fuerte con Frasquito Moralez. No es la primera vez que el capitán de la Selección se pelea con rivales argentinos.

Inter Miami ganaba 1-0 la final de la Conferencia Este de la MLS ante New York City FC, en un clima caliente pero controlado. Nada hacía prever que el partido terminaría en un principio de batalla campal con Lionel Messi y Maxi Moralez como figuras centrales de un cruce inesperado.

La chispa se encendió antes de los veinte minutos, cuando Moralez terminó en el piso junto a Maximiliano Falcón. El defensor uruguayo acusó un golpe y todo Inter Miami reaccionó al instante, convencido de que el ex Vélez había soltado un codazo en la caída. La jugada, confusa, desató un tumulto inmediato.

Mientras el árbitro Jon Freemon trataba de ordenar la escena y amonestaba al número diez neoyorquino, Rodrigo De Paul se metió de lleno en el reclamo y cara a cara cuestionó a Moralez. La respuesta del mediocampista no tardó en llegar y ahí entró en escena Messi.

El cruce inesperado entre Messi y Maxi Moralez en plena final El picante cruce entre Messi y Maxi Moralez El picante cruce entre Messi y Maxi Moralez. El capitán explotó. Primero lo cruzó con un “bobo”, recordando aquella frase que le lanzó a Wout Weghorst, y acto seguido subió la temperatura con un insulto fuerte que obligó a sus compañeros y rivales a intervenir para que la situación no pasara a mayores.

En medio del caos, el juez terminó amonestando a Marcelo Weigandt, mientras De Paul pedía también la amarilla para Moralez. La tensión cedió recién tras varios minutos de enredo y gritos en el centro del campo.