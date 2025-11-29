El divertido guiño de los protagonistas de Stranger Things a Lionel Messi: "Tiene superpoderes"

En la previa al estreno de Stranger Things, los protagonistas enviaron un mensaje especial a Argentina y Messi.

El elenco sugirió que Messi hubiera sido útil en la batalla contra el temido Azotamentes. / Netflix - IG

Para celebrar la llegada de la última temporada de Stranger Things, Netflix lanzó un video que generó furor en Argentina. Los protagonistas de la serie saludaron a su público nacional y no dudaron en inyectar un toque de orgullo local al mencionar a una figura que trasciende las pantallas.

logo stranger things La serie ya estrenó la primera parte de su última temporada. Netflix La figura de Argentina que iría perfecto en Stranger Things Desde la cuenta regional Che Netflix, se difundió el clip que mostraba a Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin. Fue Matarazzo quien lanzó el guiño épico, comparando el personaje principal con el ídolo futbolístico: “Sabemos que no tienen a una Once, pero tienen un diez que tiene superpoderes”.

stranger Los protagonistas de Stranger Things saludaron a Argentina con una épica mención a Messi. Netflix La mención generó el desconcierto de sus compañeros, con Finn preguntando: “¿Qué? ¿Quién?”. Rápidamente, Gaten aclaró que se refería a “¿Messi?”, relacionando el poder de la estrella con el número de su camiseta. La broma continuó cuando McLaughlin bromeó: “Él hubiera sido muy útil en la pelea con el Azotamentes”.

Messi Gaten Matarazzo bromeó sobre los "superpoderes" del capitán de la Selección Argentina. Archivo MDZ El emotivo mensaje también estuvo cargado de nostalgia por el final de la serie, que debutó el miércoles 26 de noviembre a las 22 y algunos minutos luego de que cayera la aplicación por la gran cantidad de personas intentando ver los primeros capítulos. Noah Schnapp reflexionó: “Sin dudas, sentimos un poco de nostalgia porque estamos llegando a la temporada final”.