El divertido guiño de los protagonistas de Stranger Things a Lionel Messi: "Tiene superpoderes"
En la previa al estreno de Stranger Things, los protagonistas enviaron un mensaje especial a Argentina y Messi.
Para celebrar la llegada de la última temporada de Stranger Things, Netflix lanzó un video que generó furor en Argentina. Los protagonistas de la serie saludaron a su público nacional y no dudaron en inyectar un toque de orgullo local al mencionar a una figura que trasciende las pantallas.
La figura de Argentina que iría perfecto en Stranger Things
Desde la cuenta regional Che Netflix, se difundió el clip que mostraba a Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin. Fue Matarazzo quien lanzó el guiño épico, comparando el personaje principal con el ídolo futbolístico: “Sabemos que no tienen a una Once, pero tienen un diez que tiene superpoderes”.
La mención generó el desconcierto de sus compañeros, con Finn preguntando: “¿Qué? ¿Quién?”. Rápidamente, Gaten aclaró que se refería a “¿Messi?”, relacionando el poder de la estrella con el número de su camiseta. La broma continuó cuando McLaughlin bromeó: “Él hubiera sido muy útil en la pelea con el Azotamentes”.
El emotivo mensaje también estuvo cargado de nostalgia por el final de la serie, que debutó el miércoles 26 de noviembre a las 22 y algunos minutos luego de que cayera la aplicación por la gran cantidad de personas intentando ver los primeros capítulos. Noah Schnapp reflexionó: “Sin dudas, sentimos un poco de nostalgia porque estamos llegando a la temporada final”.
El actor Caleb McLaughlin aprovechó la oportunidad para recordar con cariño su paso por el país en 2018, en el marco de la Comic Con, viaje que compartió con Schnapp y Sadie Sink. Noah concluyó el saludo elogiando a sus seguidores argentinos: “Eran muy buenos, amamos a nuestros fans argentinos”.