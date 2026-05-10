En medio de las polémicas: Jésica Cirio mostró por primera vez su panza de embarazada y revolucionó las redes

Después de meses de silencio tras confirmarse su separación de Elías Piccirillo y el sorpresivo anuncio de su nuevo romance, Jésica Cirio finalmente rompió el hielo. La exconductora posó frente al espejo de su casa para dejar ver, por primera vez, cómo crece su panza. A sus tres meses y medio de gestación, confirmó que espera a su primer varón, fruto de su relación con el empresario mayorista Nicolás Trombino, a quien conoció hace menos de un año.

El flechazo con Nicolás Trombino es intenso, pero la confirmación del embarazo trajo consigo una lluvia de interrogantes sobre la dinámica de la pareja. Durante su paso por Desayuno Americano, Jésica soltó un bombazo que dejó a más de uno con la boca abierta: el embarazo no fue algo planificado para este preciso momento y, por ahora, no hay miras de convivencia. "Vivimos a distancias bastante grandes y ya se acomodarán, nos quedan algunas charlas por delante" , blanqueó. Mientras ella reside en Nordelta junto a su hija Chloé, él mantiene su lugar en Puerto Madero.

Pero el verdadero escándalo explotó en la pantalla chica. Mientras algunos programas matutinos celebraban la noticia con bombos y platillos, el periodista Tomás Dente fue lapidario y cruzó a la modelo en pleno aire. Lejos de sumarse a las felicitaciones, Dente tildó el anuncio de ser una maniobra fríamente calculada para limpiar su imagen tras el recordado Yategate y sus posteriores investigaciones por enriquecimiento ilícito.

Embed - La grave acusación de un conductor contra Jésica Cirio luego de anunciar su embarazo: "Operativo lavado de..."

"Esto es una estrategia, queda embarazada a propósito y es un operativo lavado de cara", disparó sin filtro el conductor, asegurando que la modelo podría estar buscando utilizar la maternidad como un escudo legal para, eventualmente, pedir el beneficio de prisión domiciliaria. Además, apuntó duro contra el periodismo "de amiguismo" que le festejaba la noticia sabiendo "perfectamente quién es".

"Que digan lo que quieran"

Embed - Jésica Cirio Dio Una Nota Para Intrusos

Frente a este huracán de especulaciones y carpetazos, Jésica decidió blindarse. Consultada por Intrusos sobre las críticas a su relación y su futuro laboral, no anduvo con vueltas y bajó el martillo: "Estoy trabajando de manera particular y no me gustaría volver a los medios". Aseguró que su foco está puesto cien por ciento en transitar este embarazo en paz y "sanar", dejando en claro que su rol como figura central de la televisión es una etapa terminada.

"No miro medios, ni nada. Que digan lo que quieran", sentenció, dejando en offside a sus detractores y reafirmando que su nueva versión elige el perfil bajo por sobre los puntos de rating.