Netflix se anticipa a la Navidad esta semana y también estrena la nueva temporada más esperada del año

Esta semana, Netflix la romperá con los estrenos que llegan a la plataforma. Sin lugar a dudas, es una de la semana más esperada del año y te contamos el por qué.

Antonella Ramírez

Todo lo que llega esta semana a Netflix. / Archivo MDZ

Llegó una nueva semana y Netflix sabe que tiene que tener buen contenido cada nuevo día del mes. Aquellos usuarios que eligen la plataforma de streaming apuestan por muchas de las películas, series y documentales propios de la N roja y este mes serán totalmente variados.

Te contamos en esta nota todo aquello nuevo que llega a Netflix esta semana. ¿Lo más esperado? La nueva temporada de Stranger Things que, esta vez, viene acompañada de grandes producciones navideñas.

Los estrenos de esta semana en Netflix

¿Es pastel? Festividades

Un nuevo reality show.

Sinopsis: Los artistas pasteleros de temporadas anteriores vuelven para crear deliciosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y más en esta edición festiva del concurso de repostería.

Estreno: martes 25 de noviembre

Elenco: Mikey Day

Un robo muy navideño

Netflix se anticipa a la Navidad.

Sinopsis: Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes.

Estreno: miércoles 26 de noviembre

Elenco: Olivia Holt, Connor Swindells y Lucy Punch.

Stranger Things (temporada 5)

Llega la quinta temporada más esperada del año.

Sinopsis: En el otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de los Portales, y el grupo de jóvenes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido: su paradero y planes son desconocidos.

Estreno: miércoles 26 de noviembre

Elenco: Winona Ryder, David Harbpur, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb Mc Laughing, Sadie Sink y Noah Snapp.

