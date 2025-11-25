Netflix se anticipa a la Navidad esta semana y también estrena la nueva temporada más esperada del año

Llegó una nueva semana y Netflix sabe que tiene que tener buen contenido cada nuevo día del mes. Aquellos usuarios que eligen la plataforma de streaming apuestan por muchas de las películas, series y documentales propios de la N roja y este mes serán totalmente variados.

Te contamos en esta nota todo aquello nuevo que llega a Netflix esta semana. ¿Lo más esperado? La nueva temporada de Stranger Things que, esta vez, viene acompañada de grandes producciones navideñas.

Sinopsis: Los artistas pasteleros de temporadas anteriores vuelven para crear deliciosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y más en esta edición festiva del concurso de repostería.

Un robo muy navideño

un robo muy navideño Netflix se anticipa a la Navidad. Netflix

Sinopsis: Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes.

Estreno: miércoles 26 de noviembre

Elenco: Olivia Holt, Connor Swindells y Lucy Punch.

Stranger Things (temporada 5)

stranger things (2) Llega la quinta temporada más esperada del año. Netflix

Sinopsis: En el otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de los Portales, y el grupo de jóvenes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido: su paradero y planes son desconocidos.

Estreno: miércoles 26 de noviembre

Elenco: Winona Ryder, David Harbpur, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb Mc Laughing, Sadie Sink y Noah Snapp.