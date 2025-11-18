"No depende de mi": Ricardo Darín filtró una súper noticia sobre El Eternauta en su reunión con Pergolini
El actor más famoso de Argentina visitó el ciclo de Mario Pergolini y, de manera casual, dejó caer la noticia que ningún fan de El Eternauta esperaba.
El prestigio de Ricardo Darín alcanzó una dimensión global en este 2025 por el impactante lanzamiento de la serie El Eternauta, su primera incursión en la pantalla chica después de mucho tiempo. Gracias a la distribución masiva de Netflix. Con este antecedente de éxito rotundo, en su visita al programa Otro día perdido de Mario Pergolini, el actor dio a conocer una noticia inesperada para los fanáticos.
Ricardo Darín reveló el secreto mayor guardado de Netflix
Este lunes, Darín logró superar todas las expectativas. Al repasar su apretada agenda laboral junto a Pergolini, el actor soltó la primicia que nadie vio venir cuando habló sobre sus actividades previstas para el año 2027: “Sí, porque El Eternauta no termina en la segunda temporada”.
El actor, que también reveló que un próximo nieto "pateó el tablero" de la agenda personal, confirmó que la saga del héroe continuaría más allá de lo previsto. Al ser consultado por Pergolini sobre sus compromisos futuros, Darín primero recordó que el año siguiente ya lo tiene ocupado "con el Eternauta". Pero cuando Mario insistió sobre el año '27, Darín confirmó que la producción tendrá una tercera parte, para el deleite de los fans de la historieta.
Aunque la noticia desató la locura del conductor, Darín inmediatamente intentó bajarle el dramatismo a la bomba que acababa de soltar. Con cautela, el intérprete aclaró que la mega-producción todavía tiene margen de modificación: "De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”.
Aun así, la confirmación de la tercera temporada de El Eternauta es un absoluto hit en la industria del streaming y asegura la continuidad de uno de los proyectos argentinos más ambiciosos y lo consolida como un fenómeno internacional.