"Me quedó clavado en la médula": Ricardo Darín reveló el origen de su frase viral sobre las empanadas

En su paso por Otro día perdido, el actor contó cómo nació la frase sobre las empanadas que se volvió viral y desató un fenómeno inesperado

Ricardo Darín fue el invitado de este lunes de Otro día perdido.

Ricardo Darín participó en Otro día perdido este lunes y, en la charla que tuvo con Mario Pergolini, explicó en detalle cómo nació la frase sobre el precio de las empanadas que lo catapultó al centro de una discusión nacional.

Según relató, todo empezó en una charla con Florencia Bas, su esposa, quien le hizo una pregunta simple pero contundente: cuánto costaba actualmente una docena de empanadas. La cifra lo sorprendió con tal fuerza que, como él mismo reconoció, "me quedó clavado en la médula".

Ricardo Darín en Otro día perdido 2 El actor explicó cómo surgió la frase que se volvió viral sobre el precio de las empanadas. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Ese impacto inicial fue lo que se transformó en un "parate" mental que, horas más tarde, repetiría frente a cámara sin imaginar lo que desencadenaría. Así surgió ese comentario aparentemente inocente que, según Darín, nació de una charla cotidiana.

Ricardo Darín, reconoció que en un principio pensó que era "una gilada". Pero las redes hicieron lo que mejor saben hacer: amplificarlo todo. En cuestión de minutos, su observación sobre el precio de las empanadas empezó a circular por plataformas de todo tipo. "No lo podía creer", recordó sobre las primeras 48 horas después del estallido.

Esto fue lo que dijo Ricardo Darín sobre las empanadas en Otro día perdido Ricardo Darín Explicó Cómo Surgió La Frase De Las Empanadas A partir de allí, el actor recibió mensajes de todos los rincones. Vecinos de San Justo le ofrecían empanadas a doce mil pesos, otros le advertían que en algún comercio "le estaban robando", y cientos más lo etiquetaban en memes que mezclaban humor, indignación y creatividad. La historia creció hasta el punto de impactar comercialmente: la marca que los usuarios asociaron al comentario registró un aumento del 25% en sus ventas.