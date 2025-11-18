Netflix estrena dos bombas: la tercera parte de una serie exitosa y un documental para llorar
Argentina dice presente en los estrenos semanales de Netflix, pero un nuevo documental también se llevará los aplausos.
Aunque el fin de año es esperadísimo por las grandes fiestas que se festejan a lo largo y ancho del mundo, Netflix tiene excelentes propuestas entretenidas durante todos los meses. Sin embargo, esta tercera semana del mes de noviembre llega con dos estrenos esperadísimos: una serie y un documental.
Sin importar la temporada del año que transcurra, el streaming se ha convertido en una de las mejores opciones para el entretenimiento desde la casa y para toda la familia. Tomá nota de cuál contenido verás esta semana con los datos de esta nota de MDZ Show.
Te Podría Interesar
Los estrenos más esperados para esta semana en Netflix
Selena y los dinos
Fecha de estreno: lunes 17 de noviembre
Sinopsis: Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.
Elenco: Selena, Abraham Quintanilla Jr. y Suzette Quintanilla.
Envidiosa (tercera temporada)
Fecha de estreno: miércoles 19 de noviembre
Sinopsis: La tercera temporada de Envidiosa se centra en los nuevos desafíos de Vicky, quien afronta la maternidad y los cambios en su relación con Matías, su nueva faceta profesional en un entorno competitivo, los celos y las inseguridades que surgen en esta nueva etapa.
Elenco: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña.