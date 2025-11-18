Netflix estrena dos bombas: la tercera parte de una serie exitosa y un documental para llorar

Argentina dice presente en los estrenos semanales de Netflix, pero un nuevo documental también se llevará los aplausos.

Los dos grandes estrenos de este mes en Netflix. / Archivo MDZ

Aunque el fin de año es esperadísimo por las grandes fiestas que se festejan a lo largo y ancho del mundo, Netflix tiene excelentes propuestas entretenidas durante todos los meses. Sin embargo, esta tercera semana del mes de noviembre llega con dos estrenos esperadísimos: una serie y un documental.

Sin importar la temporada del año que transcurra, el streaming se ha convertido en una de las mejores opciones para el entretenimiento desde la casa y para toda la familia. Tomá nota de cuál contenido verás esta semana con los datos de esta nota de MDZ Show.

Los estrenos más esperados para esta semana en Netflix Selena y los dinos Fecha de estreno: lunes 17 de noviembre

Selena Y Los Dinos - Trailer Sinopsis: Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.

Elenco: Selena, Abraham Quintanilla Jr. y Suzette Quintanilla.