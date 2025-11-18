La película documental de Netflix que está basada en un crimen real que nunca se resolvió y dura 120 minutos

Un joven de 22 años fue a pescar con su madre y lo encontraron una semana después solo. Netflix explora si fue un accidente o asesinato.

La película está basada en la historia de una familia de EEUU.

El true crime es un género de moda en plataformas de streaming. Su éxito se debe a la creciente curiosidad por la psicología criminal y las reflexiones sociales que estos casos despiertan. En este contexto, Netflix estrena El misterio de la familia Carman, una película documental que relata un caso real.

La película dirigida por Yon Motskin muestra cómo una excursión de pesca resultó en tragedia cuando Linda Carman desaparece en el mar, dejando a su hijo Nathan a la deriva durante una semana. El rescate del joven parece milagroso, pero pronto se despiertan sospechas por asesinato y la disputa de una herencia de 7 millones de dólares.

f6a0d2718bed55b7fc92a15facea0d19 La película se estrena el 19 de noviembre. Archivo. ¿Cómo comenzó esta película? Nathan Carman relató que su madre y él estaban pescando en Block Canyon cuando oyeron un ruido extraño en el motor. Nathan recuerda que vio mucha agua y finalmente su barca se hundió con ellos a bordo. Él subió a una balsa salvavidas pero Linda nunca apareció y así estuvo solo a la deriva durante 7 días.

La producción de Netflix muestra los detalles de la investigación federal que vinculó a Carman con la muerte de su abuelo en 2013 y la desaparición de su madre en aquel viaje de 2016. Según las evidencias, el abuelo de Carman murió luego de cenar con su nieto y encontraron heridas de bala, lo que despertó fuertes sospechas.