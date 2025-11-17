Netflix: la peor premonición que reveló la mamá de Fernando Báez Sosa en el documental

El documental sobre la muerte del joven de 18 años- asesinado por rugbiers- está dando que hablar en Netflix por sus revelaciones.

Hace pocos días Netflix lanzó “50 segundos”, un documental que en tres episodios relata cómo fue el crimen de Fernando Báez Sosa de 18 años en enero de 2020 cuando vacacionaba con sus amigos en Villa Gesell.

Netflix: la peor premonición En la docuserie no solamente se expone la brutalidad del ataque de un grupo de rugbiers contra Fernando Báez Sosa sino que además aparece el testimonio de su madre, Graciela Sosa, quien se refirió a la lucha por la búsqueda de Justicia y reveló además la última conversación que tuvo con su hijo.

“Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería el último (viaje) que hacía. Y yo le decía ‘¿y por qué último?’, y me decía ‘porque ya cada uno eligió una carrera, cada uno ya tiene novia y cada uno va a seguir su camino, su trayecto, a pesar de que siempre seremos amigos’, relató la madre del joven asesinado en el documental.

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell Netflix recuerda del caso de Fernando Báez Sosa que fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell En ese momento Graciela señaló que tomó la decisión de dejar que su hijo se fuera de vacaciones. Lo cierto es que Fernando nunca volvió porque fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique.

La muerte de Fernando Báez Sosa se convirtió en uno de los casos con más repercusión nacional, mediática y judicial. Además, fue un crimen que quedó registrado en los videos de quienes filmaban con su celular.