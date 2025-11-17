La gran farsa de Wanda Nara que quedó al descubierto: "Ella inventó todo esto"

En Infama, Nahuel Saa aseguró que la conductora "engañó otra vez a todos" con un anuncio que hizo tiempo atrás.

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que da todo el tiempo de qué hablar. Hace unos meses, la modelo reveló que negociaba una serie con Netflix basada en su vida y que las cámaras estaban a punto de encenderse.

Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel proyecto que tantos titulares generó no mostró señales de avanzar. Y este domingo, la historia dio un giro inesperado.

Wanda Nara 2 Tiempo atrás, la empresaria contó que Netflix le había propuesto realizar una serie sobre su vida. Instagram Wanda_nara. En Infama, Nahuel Saa fue categórico al hablar del supuesto acuerdo entre Wanda y la plataforma de streaming: "Nos engañó otra vez a todos". "Cuando ella se abrió un Only Fans, anunció que se venía la serie sobre Wanda Nara con Netflix. ¿Hasta ahora vieron algún adelanto o anuncio? ¿La vieron el cartel que Netflix pone en Palermo?", cuestionó el panelista.

La desmentida no quedó ahí. Saa afirmó que, según sus fuentes internas, la plataforma jamás tuvo en carpeta un proyecto de ese estilo: "Desde el riñón de Netflix me confirman que nunca, nunca, nunca, nunca estuvo en los planes de la plataforma hacer una biopic sobre Wanda. Ella inventó todo esto".

wanda nara (1) Nahuel Saa en Infama aseguró que el proyecto nunca existió. Foto: Instagram @wanda_nara La conversación llevó a Gonzalo Sorbo a recordar otro episodio mediático. "¿Te acordás, Marce, cuando ella fue a Italia a los tribunales de Milán que ella hizo como una grabación con Lamborghini o no me acuerdo qué?", mencionó en referencia a las imágenes que avivaron, en su momento, las especulaciones sobre filmaciones secretas. Aquello resultó ser material para un documental de MTV, y no para Netflix.