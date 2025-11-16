Qué hacía Wanda Nara mientras la China Suárez y Mauro Icardi acaparaban la atención con Mario Pergolini

En medio de la expectativa por la entrevista que el conductor de El Trece le hizo a la mediática pareja, la empresaria se mostró en redes sociales.

La conductora de MasterChef eligió las redes para lanzar su contraataque ante la entrevista de la actriz y el futbolista.

La reciente aparición televisiva de la China Suárez y Mauro Icardi en la pantalla de El Trece, generó un sismo mediático que no tardó en tener respuesta. Mientras la actriz y el futbolista compartían detalles de su vida íntima en la entrevista grabada con Mario Pergolini, la reacción de la exesposa del deportista, Wanda Nara, no se hizo esperar, transformando la noche en un verdadero duelo de alto voltaje en redes sociales.

La separación de la conductora de Telefe y Mauro Icardi se mantiene como el conflicto central del espectáculo, un enfrentamiento que parece usar a las hijas de la pareja como eje de la disputa. Aunque durante la mañana la empresaria se mantuvo en silencio, su estrategia de contraataque se activó justo antes de que se emitiera la primera de las notas de sus rivales.

La estrategia de Wanda Nara en sus redes sociales mientras la China Suárez era entrevistada Wanda Nara y su novio mientras Mauro Icardi y la China Suárez grababan la entrevista Wanda Nara y su novio mientras Mauro Icardi y la China Suárez grababan la entrevista. Video: Instagram @wanda_nara La influencer utilizó sus historias de Instagram para mostrarse. El primer movimiento fue un video filmado desde una de sus camionetas, donde se veía a su novio, Martín Migueles, al volante. Bajo la melodía de Oasis, la imagen se centró en la mano de la rubia que acariciaba sugerentemente al conductor en medio del tráfico intenso. El mensaje implícito era claro: la despreocupación por el evento televisivo.

Wanda con su novio Migueles Wanda Nara y su novio a los besos en un ascensor. Foto: Instagram @wanda_nara Cuando el programa de El Trece ya tenía a Icardi y la China Suárez como protagonistas absolutos de la atención mediática, Wanda volvió a la carga con una serie de publicaciones enfocadas en su vida sentimental. En esta ocasión, la figura de Telefe se mostró en una actitud más que apasionada, compartiendo un acalorado beso con Migueles en un ascensor.