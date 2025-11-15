¿Team Wanda Nara? Este es el regalo que OLGA le envió a la conductora y desató la polémica
El canal de streaming Olga reafirmó su postura en el conflicto de las divas haciendole un regalo a Wanda Nara.
Ls problemas de la farándula se han movido del aire a los canales de streaming, y el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando capítulos de alto voltaje. En un gesto que no pasó desapercibido, el popular canal Olga volvió a demostrar su fidelidad a la conductora de MasterChef Celebrity en medio de la promoción de la nueva serie de la China, Hija del Fuego.
El absoluto veto de OLGA a la China Suárez
La cronista Laura Ubfal fue la encargada de desclasificar la información explosiva en su cuenta de X. La comunicadora develó que la China "quería ir al programa de Paula Chaves", Tapados de Laburo. No obstante, la productora y el equipo de Olga no dieron su brazo a torcer: "no hubo aceptación en apoyo a Wanda Nara".
Para terminar de sepultar cualquier tipo de especulación y evitar malentendidos sobre la decisión, el propio canal Olga utilizó sus redes sociales para confirmar que la cancelación había sido una determinación interna, el canal reafirmó su posición al compartir la imagen icónica de Mariano de la Canal, el influencer conocido popularmente como El Fan de Wanda.
Luego de esta movida mediática, Wanda Nara decidió mostrar el reconocimiento recibido por parte de la gente de Olga. La empresaria, sin necesidad de emitir palabras, compartió una story en su cuenta de Instagram donde exhibía con orgullo el presente que le habían hecho llegar los dueños del canal, Luis y Bernarda Cella, como símbolo de su aprecio.
La imagen revelada por Wanda mostraba un exquisito ramo de flores, un regalo elegante que funcionó como confirmación pública de su status de invitada preferencial en el canal. El obsequio estaba acompañado por una tarjeta: "Gracias por acompañarnos. Todo el equipo de Olga".