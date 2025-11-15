¿Team Wanda Nara? Este es el regalo que OLGA le envió a la conductora y desató la polémica

El canal de streaming Olga reafirmó su postura en el conflicto de las divas haciendole un regalo a Wanda Nara.

La pista que deja en claro cuál es la modelo favorita de OLGA. / Captura streaming

Ls problemas de la farándula se han movido del aire a los canales de streaming, y el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando capítulos de alto voltaje. En un gesto que no pasó desapercibido, el popular canal Olga volvió a demostrar su fidelidad a la conductora de MasterChef Celebrity en medio de la promoción de la nueva serie de la China, Hija del Fuego.

Migue Granados habló sobre el conflicto con la China Suárez Migue Granados habló sobre el conflicto en OLGA con la China Suárez. Video: Puro Show (El Trece) El absoluto veto de OLGA a la China Suárez La cronista Laura Ubfal fue la encargada de desclasificar la información explosiva en su cuenta de X. La comunicadora develó que la China "quería ir al programa de Paula Chaves", Tapados de Laburo. No obstante, la productora y el equipo de Olga no dieron su brazo a torcer: "no hubo aceptación en apoyo a Wanda Nara".

olga-rechazo-a-la-china-suarez-2135546 Las palabras de Ufbal sobre el escándalo de OLGA con la China Suárez. X Para terminar de sepultar cualquier tipo de especulación y evitar malentendidos sobre la decisión, el propio canal Olga utilizó sus redes sociales para confirmar que la cancelación había sido una determinación interna, el canal reafirmó su posición al compartir la imagen icónica de Mariano de la Canal, el influencer conocido popularmente como El Fan de Wanda.

Luego de esta movida mediática, Wanda Nara decidió mostrar el reconocimiento recibido por parte de la gente de Olga. La empresaria, sin necesidad de emitir palabras, compartió una story en su cuenta de Instagram donde exhibía con orgullo el presente que le habían hecho llegar los dueños del canal, Luis y Bernarda Cella, como símbolo de su aprecio.