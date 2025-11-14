Escándalo total: Gladys Florimonte tildó de "desgraciado" a Mariano Iúdica en su defensa a Marcelo Tinelli

La comediante Gladys Florimonte encendió la mecha de la polémica y protagonizó una descarga épica al salir a bancar a Marcelo Tinelli en medio del complejo escándalo que atraviesa su clan por presuntas deudas y escándalos mediáticos. La humorista no se anduvo con vueltas y descargó toda su furia sobre Mariano Iúdica.

Las duras palabras de Gladys Florimonte contra Iúdica Durante su participación en el ciclo Con Carmen, la artista desempolvó viejos recuerdos de su época de trabajo conjunto con Iúdica y su declaración fue francamente lapidaria. Florimonte recordó con lujo de detalles cómo fue el ascenso del animador: "Yo trabajé cuando hicimos Gran Cuñado que él hacía de peluquero y empezó a crecer y fue a Este es el Show después de cuatro años. Lo mete el pelotudo de El Chato Prada, son amigos", detalló, poniendo en contexto el rol crucial de la productora en el despegue de la carrera de Mariano Iúdica.

Gladys Florimonte destrozó a Iúdica. Acto seguido, Gladys elevó el tono y se despachó con las calificaciones más duras contra el excompañero de Tinelli, acusándolo de ingratitud. La humorista, notablemente indignada y casi a los gritos en el estudio, sentenció: "Mariano es un chupamedias y desagradecido, es un pelotudo porque gracias a Marcelo tiene un country, un auto de alta gama. Opiná pero no lo mates a Marcelo", exigió.

gladys florimonte Florimonte exige que Iúdica recuerde que "gracias a Marcelo tiene un country" y un auto de alta gama. Captura TV Continuando con su catarsis frente a las cámaras, Florimonte manifestó un enojo generalizado con las críticas que vienen recibiendo el empresario de Bolívar. Visiblemente "podrida" de la situación, la actriz manifestó que existe una falta de memoria y una hipocresía generalizada entre quienes hoy cuestionan: "Estoy enojada porque veo todos los programas y me hartan que pisoteen a Marcelo que le dio laburo a todos. Han estado en programas que se han hecho millonarios".