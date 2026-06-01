Tras los dichos de Ramiro Marra: Camila Giorgi lució su panza de seis meses de embarazo
La extenista italiana se mostró radiante, enfocada en su nueva vida y en la dulce espera de su primer hijo con Andreas Pasutti.
La vida de Camila Giorgi transita por un presente soñado. La extenista italiana, que supo ser pareja de Ramiro Marra hasta mediados del año pasado, volvió a acaparar las miradas tras publicar una tierna postal donde luce a pleno su panza de seis meses de embarazo, fruto de su relación con su actual esposo, el entrenador argentino Andreas Pasutti.
La imagen, que rápidamente se llenó de likes y felicitaciones, muestra a la ítaloargentina radiante y disfrutando de su avanzado estado de gestación. Esta aparición pública cobra especial relevancia por el momento exacto en el que llega: justo en el medio de la tormenta digital que envolvió a su ex en los últimos días.
El contraste: la nueva vida de Camila y los tuits de Marra
El revuelo comenzó la semana pasada, cuando Marra instó a sus seguidores de X a "hacer patria" y tener hijos. Ante las ironías de los usuarios que le recordaban su soltería, el legislador porteño se atajó diciendo que venía "fracasando" en la búsqueda del "mejor vientre". Como era de esperarse, internet no perdona: la comunidad rápidamente le recordó que su última pareja pública acababa de casarse y estaba a punto de ser madre.
Intentando salir airoso de la catarata de notificaciones, el referente libertario intentó aplicar la carta de la caballerosidad. "Un caballero no tiene memoria. Se agradece el tiempo compartido y se continúa. Felicitaciones para Camila y mis mejores deseos para su familia", escribió. Sin embargo, su descargo terminó siendo un boomerang de burlas donde lo acusaron de estar "dolido" y de no saber separar su rol político de su vida personal.
Planes a futuro: maternidad y regreso a las canchas
Mientras todo ese ida y vuelta sucedía en la esfera tuitera de su ex, Camila Giorgi dejó en claro que su cabeza está puesta completamente en otro lado. Tras haberse casado por civil en febrero de este año, la exdeportista transita su sexto mes de embarazo con mucha paz.
Además del plano familiar, Camila tiene en mente un gran desafío profesional. Hace poco más de un mes confirmó que extraña la alta competencia y anunció sus intenciones de regresar al circuito profesional de tenis de cara al 2027, demostrando que este tiempo alejada del deporte y dedicada a formar su familia solo fue una pausa para volver con más fuerza.