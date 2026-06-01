Tras los dichos de Ramiro Marra: Camila Giorgi lució su panza de seis meses de embarazo

La extenista italiana se mostró radiante, enfocada en su nueva vida y en la dulce espera de su primer hijo con Andreas Pasutti.

La vida de Camila Giorgi transita por un presente soñado. La extenista italiana, que supo ser pareja de Ramiro Marra hasta mediados del año pasado, volvió a acaparar las miradas tras publicar una tierna postal donde luce a pleno su panza de seis meses de embarazo, fruto de su relación con su actual esposo, el entrenador argentino Andreas Pasutti.

La imagen, que rápidamente se llenó de likes y felicitaciones, muestra a la ítaloargentina radiante y disfrutando de su avanzado estado de gestación. Esta aparición pública cobra especial relevancia por el momento exacto en el que llega: justo en el medio de la tormenta digital que envolvió a su ex en los últimos días.

El contraste: la nueva vida de Camila y los tuits de Marra ramiro marra Los tuits de Ramiro Marra. X @RAMIROMARRA

El revuelo comenzó la semana pasada, cuando Marra instó a sus seguidores de X a "hacer patria" y tener hijos. Ante las ironías de los usuarios que le recordaban su soltería, el legislador porteño se atajó diciendo que venía "fracasando" en la búsqueda del "mejor vientre". Como era de esperarse, internet no perdona: la comunidad rápidamente le recordó que su última pareja pública acababa de casarse y estaba a punto de ser madre.

Intentando salir airoso de la catarata de notificaciones, el referente libertario intentó aplicar la carta de la caballerosidad. "Un caballero no tiene memoria. Se agradece el tiempo compartido y se continúa. Felicitaciones para Camila y mis mejores deseos para su familia", escribió. Sin embargo, su descargo terminó siendo un boomerang de burlas donde lo acusaron de estar "dolido" y de no saber separar su rol político de su vida personal.