Afirman que un conocido periodista discutió fuertemente con su pareja: de quién se trata

En LAM revelaron que un famoso periodista se peleó con su pareja y no dudaron en comentar los detalles de esta sorpresiva situación.

El mundo de la televisión y de la farándula está lleno de separaciones, crisis y también de fuertes peleas. En la emisión de este lunes en LAM (canal América) revelaron que un conocido periodista discutió fuertemente con su pareja, quien también trabaja en los medios de comunicación.

Fue Karina Iavícoli quien informó sobre esta sorpresiva situación y dejó sin palabras a los compañeros. La panelista del ciclo de Ángel de Brito comenzó a dar la información de manera enigmática y fue tajante con los detalles.

"Él es mucho más famoso que ella, pero es una pareja muy linda y a mí me sorprendió la discusión", comenzó diciendo Karina Iavícoli. Posteriormente a este dato, decidió confirmar el nombre del famoso involucrado.

Un famoso periodista discutió con su pareja Captura de pantalla 2026-06-01 221435 Esteban Trebucq, el periodista que discutió con su pareja. Foto: captura de video / América TV.

"Estoy hablando de Esteban Trebucq y su novia sol. Tenemos nota con ellos", sentenció la comunicadora. Esta nota aseguraron que la pasarán el martes por la noche también en LAM, ya que se quedaron sin tiempo para ampliar detalles.