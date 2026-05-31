Tras 23 años de relación: una famosísima conductora anunció que se separó de su pareja
Una reconocida conductora de confirmó en las últimas horas que decidió ponerle punto final a su relación.
En las últimas horas, el mundo de la televisión quedó sorprendido tras la revelación que hizo una conductora de señal de noticias TN. Es que la comunicadora decidió ponerle punto final a su relación con su pareja tras 23 años de relación.
Se trata nada más y nada menos que de Lorena Maciel, quien comparte el noticiero junto a Guillermo Lobo. La periodista lo comunicó a través de una entrevista en Radio Cut junto a Osvaldo Menéndez y la noticia causó asombro.
"Después de 23 años, discutíamos mucho por la crianza. Fuimos padres muy presentes y no estábamos de acuerdo en varias cuestiones, especialmente en lo relacionado con los límites", comenzó contando.
Luego, agregó: "Creíamos que nuestra relación era muy fuerte porque habíamos atravesado muchas adversidades juntos. Pensábamos que éramos indestructibles", subrayó Lorena Maciel.
Lorena Maciel, la conductora que confirmó su separación
"No es nadie más culpable que nosotros dos, porque había algo en lo que con Tato estábamos de acuerdo: los pibes eran nuestra prioridad. Hoy veo parejas que se priorizan a ellos antes que a los chicos y eso le hace bien a la pareja y a los chicos", contó la periodista.
En el final, sostuvo que "los martes siempre nos vemos para cenar con los chicos. Si yo tengo algún problema, la primera persona que llamo es a Tato. Somos grandes compañeros, de trabajo. Somos familia, siempre vamos a serlo".