El dolor más grande de Denise Dumas: una tragedia familiar que la marcó y el inesperado compañero que la salvó

Detrás de la figura consagrada en los medios y los escenarios, Denise Dumas esconde una historia de profundo dolor y una resiliencia admirable. Con Mirtha Legrand, la conductora abrió su corazón para revelar cómo logró salir adelante tras el golpe más duro de su vida: la muerte de su hermana.

El trágico episodio ocurrió cuando Denise tenía apenas 11 años. Su hermana Janine Dumas , de 16, perdió la vida en un devastador accidente automovilístico . Ese hecho marcó un quiebre absoluto en el seno de la familia Dumas . Lejos de imponerle mandatos estrictos o presiones académicas sobre su futuro, la reacción de sus padres frente a semejante pérdida fue darle una libertad absoluta. "Sé feliz, hacé lo que quieras", fue la premisa que le transmitieron, un gesto de amor que le cambiaría la vida para siempre.

Pero antes de que el arte entrara a su vida, el primer gran salvavidas emocional llegó de una forma completamente inesperada. En medio del duelo y la necesidad de encontrar un ancla, su padre tomó una decisión clave: regalarle un caballo . "Anónimo", bautizado así por al propia actriz, llegó para salvarla. Su tío Horacio, veterinario vinculado al duro mundo del turf, les avisó sobre un animal que había corrido apenas una vez y había sido descartado en el hipódromo. "Estaba pobrecito tirado... con que le paguen se lo pueden llevar" , recordó Dumas .

Para la entonces preadolescente, ese caballo apenas domado y visiblemente maltratado se convirtió instantáneamente en su refugio y su motor. "Fue el caballo que a mí me dio un sentido. Crecí con él, me dio una felicidad y un motivo. Me pasaba todo el día metida en el club", confesó emocionada. A pesar de que era "un loco" que la tiraba al piso constantemente, Anónimo fue la compañía indispensable para atravesar la etapa más oscura y la acompañó toda la vida, hasta el día de su muerte.

Esa contención familiar y la sanación que encontró en los caballos fueron las bases que le permitieron armarse de nuevo. Al terminar el colegio secundario, sostenida por el aval incondicional de sus padres, se volcó de lleno a estudiar teatro. Aunque asegura que la fama le parece "lo más difícil de llevar" y la exposición mediática nunca fue su verdadero objetivo, las tablas terminaron siendo su lugar en el mundo.