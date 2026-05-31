Viviana Canosa compartió un video de Javier Milei en el que aseguró que el presidente está "totalmente empastillado"

Viviana Canosa regresó este jueves a su nuevo programa en El Nueve tras ausentarse la semana pasada por un cuadro gripal, y tituló a su editorial de la emisión "Argentina, un loquero a cielo abierto". Bajo tal premisa, la conductora volvió a despacharse con comentarios sobre un presunto desequilibrio en la salud mental de Javier Milei .

Tras disparar contra la cúpula del oficialismo, con filososos dardos contra Martín Menem, Manuel Adorni, Santiago Caputo y Karina Milei; la periodista puso al aire un video de una reciente participación del presidente en un foro económico.

"Mirá al presidente totalmente empastillado, porque te pasa de un clima a otro sin escala", sentenció Canosa sobre Milei antes de dar paso a las imágenes.

En el clip en cuestión , se lo puede ver a Javier Milei con un tono reposado, distante de la euforia que suele expresar en sus discursos. Por tal motivo, Viviana Canosa consideró que el mandatario había "tomado Tranquinal", en alusión al conocido medicamento ansiolítico perteneciente al grupo de las benzodiazepinas.

"El tipo hizo el 'Viva la libertad carajo' en otro tono, estaba muy pasado de Tranquinal, mientras que una semana antes cuando salió con Trebucq y con Majul a contestarle a Patricia Bullrich por la declaración jurada de Adorni, estaba mucho más acelerado desde Nueva York", continuó Canosa.

Por último, respecto al líder de La Libertad Avanza, la comunicadora subrayó: "Alguien debería ocuparse de la salud mental del presidente, yo creo que lo usan y lo tiran como a un preservativo, pero creo que a nadie le importa realmente la salud de Javier Milei. Igual, yo creo que nadie le importa porque Argentina es un loquero a cielo abierto".