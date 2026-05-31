Chiche Gelblung sigue internado y hay preocupación por su salud: "El panorama sigue siendo día a día"

Chiche Gelblung continúa en terapia intensiva y el equipo médico podría operarlo en las próximas horas.

La salud de Chiche Gelblung sigue generando una enorme preocupación en familiares, amigos y colegas del conductor de 82 años. El periodista ingresó semanas atrás a terapia intensiva luego de una descompensación que sufrió tras un accidente doméstico en su vivienda.

El periodista lleva casi dos semanas hospitalizado y, si bien circuló la información de que lo iban a operar de una trombosis en la pierna, esta cirugía se suspendió debido al inestable estado en el que se encuentra.

En las últimas horas, el periodista Pablo Montagna compartió nueva información sobre la salud del conductor y fue contundente: "El periodista se mantiene estable y continúa internado en terapia intensiva".

Las novedades sobre la salud de Chiche Gelblung Captura de pantalla 2026-05-31 124404 Podrían operar a Chiche Gelblung este lunes. Foto: X / @pablomontagna.

"Según el último parte, ya se encuentra sin fiebre, lo que representa una señal positiva en su evolución. Sin embargo, el panorama sigue siendo "el día a día", comentó el comunicador a través de la red social X (antes Twitter).