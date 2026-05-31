Osvaldo Laport sorprendió a Mirtha Legrand con una profunda confesión sobre su vida

Osvaldo Laport fue uno de los famosos invitados a la mesa de Mirtha Legrand y allí repasó detalles sobre su carrera artística y también sobre su vida. El actor sorprendió a La Chiqui al compartir un detalle que no era tan conocido sobre sus comienzos en Buenos Aires.

Todo comenzó con la clásica pregunta de Legrand , donde ella le consultó: "¿Qué hiciste cuando viniste a Buenos Aires? ¿La pasaste mal?" . En ese instante decidió hablar de forma sincera sobre su dura experiencia.

"Cuando me vine para acá, lo hice con un puñado de monedas que me habían dado mis padres y con su consentimiento para que yo cumpla mi sueño", comenzó contando Laport en el programa de Mirtha Legrand .

Luego, agregó: "Vine solo con un pasaje que mi hermana mayor había conseguido mediante un canje, y con la imagen de una escultura de Cristo que hizo mi hermano para acompañar las lágrimas de mi hermanita, porque no quería que yo me viniese".

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"Estuve mucho tiempo en una pensión y hay historias tremendas. Era la calle de las trabajadoras sexuales. Yo era menor de edad, estaba solo y estudiaba teatro. En varias ocasiones me querían llevar preso, pero ellas me defendían", sentenció el actor.