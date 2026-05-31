Osvaldo Laport sorprendió a Mirtha Legrand con una profunda confesión sobre su vida
Osvaldo Laport estuvo como invitado en la mesaza de Mirtha y allí compartió un duro dato sobre su vida en Buenos Aires.
Osvaldo Laport fue uno de los famosos invitados a la mesa de Mirtha Legrand y allí repasó detalles sobre su carrera artística y también sobre su vida. El actor sorprendió a La Chiqui al compartir un detalle que no era tan conocido sobre sus comienzos en Buenos Aires.
Todo comenzó con la clásica pregunta de Legrand, donde ella le consultó: "¿Qué hiciste cuando viniste a Buenos Aires? ¿La pasaste mal?". En ese instante decidió hablar de forma sincera sobre su dura experiencia.
"Cuando me vine para acá, lo hice con un puñado de monedas que me habían dado mis padres y con su consentimiento para que yo cumpla mi sueño", comenzó contando Laport en el programa de Mirtha Legrand.
Osvaldo Laport contó su dura historia en el programa de Mirtha Legrand
Luego, agregó: "Vine solo con un pasaje que mi hermana mayor había conseguido mediante un canje, y con la imagen de una escultura de Cristo que hizo mi hermano para acompañar las lágrimas de mi hermanita, porque no quería que yo me viniese".
"Estuve mucho tiempo en una pensión y hay historias tremendas. Era la calle de las trabajadoras sexuales. Yo era menor de edad, estaba solo y estudiaba teatro. En varias ocasiones me querían llevar preso, pero ellas me defendían", sentenció el actor.